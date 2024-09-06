Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл. Обложка © Сайт пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси / Олег Варов
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал свой голос на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).
«В первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве», – указано в сообщении.
В РПЦ отметили, что в России законом предусматривается возможность голосовать не на избирательном участке в случае рабочей необходимости.
Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Ранее стало известно, что более миллиона москвичей дистанционно проголосовали на выборах в Мосгордуму.