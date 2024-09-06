Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал свой голос на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

«В первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве», – указано в сообщении.

В РПЦ отметили, что в России законом предусматривается возможность голосовать не на избирательном участке в случае рабочей необходимости.