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6 сентября, 14:37

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл. Обложка © Сайт пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси / Олег Варов

Патриарх Кирилл. Обложка © Сайт пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси / Олег Варов

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдал свой голос на выборах в Мосгордуму в Тронном зале храма Христа Спасителя. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

«В первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве», – указано в сообщении.

В РПЦ отметили, что в России законом предусматривается возможность голосовать не на избирательном участке в случае рабочей необходимости.

Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму
Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в Мосгордуму

Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Ранее стало известно, что более миллиона москвичей дистанционно проголосовали на выборах в Мосгордуму.

Дарья Нарыкова
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