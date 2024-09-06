Более 1,5 млн человек дистанционно проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы

На выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва только за первые 9 часов голос за избранных кандидатов в электронном формате отдало свыше 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.

«Выдано бюллетеней — 1 500 072, получено бюллетеней — 1 480 330. До окончания голосования — 2 дня 2 часа 59 минут», — значится на экранах.

Также сообщается, что на участие в дистанционном электронном голосовалии (ДЭГ) было подано 946 тысяч заявок через «Госуслуги». В этом году выборы посредством ДЭГ организованы в 25 регионах.