Более 1,5 млн человек дистанционно проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы
На выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва только за первые 9 часов голос за избранных кандидатов в электронном формате отдало свыше 1,5 миллиона человек. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.
«Выдано бюллетеней — 1 500 072, получено бюллетеней — 1 480 330. До окончания голосования — 2 дня 2 часа 59 минут», — значится на экранах.
Также сообщается, что на участие в дистанционном электронном голосовалии (ДЭГ) было подано 946 тысяч заявок через «Госуслуги». В этом году выборы посредством ДЭГ организованы в 25 регионах.
Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Ранее стало известно, что более миллиона москвичей дистанционно проголосовали на выборах в Мосгордуму.
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