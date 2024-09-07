Жители Алтая приехали на выборы на верблюдах и в национальных костюмах

В алтайском селе Ортолык местные жители приехали на избирательный участок верхом на верблюде и в национальных нарядах. Видео с визитом необычных гостей опубликовала пресс-служба Правительства Республики Алтай.

На Алтае избиратели приехали голосовать на верблюде. Видео © Telegram / Республика Алтай. Официально

«Хотели добавить всем праздничного настроения. Понимаем, что каждый голос важен», – сказал избиратель Айас Турлунов.

Верблюда для такой важной поездки выбрали не случайно, именно это животное изображено на гербе Кош-Агачского района, в который входит село Ортолык.

Местные власти напомнили, что с 6 по 8 сентября проходят выборы главы региона и депутатов нового созыва Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. В первый день отдать свой голос за кандидатов пришли более 33 тысяч граждан. На пост губернатора претендуют три кандидата: Олег Добрынин («Родина»), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности руководителя региона Андрей Турчак («Единая Россия»).