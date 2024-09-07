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Регион
7 сентября, 05:43

Жители Алтая приехали на выборы на верблюдах и в национальных костюмах

В алтайском селе Ортолык местные жители приехали на избирательный участок верхом на верблюде и в национальных нарядах. Видео с визитом необычных гостей опубликовала пресс-служба Правительства Республики Алтай.

На Алтае избиратели приехали голосовать на верблюде. Видео © Telegram / Республика Алтай. Официально

«Хотели добавить всем праздничного настроения. Понимаем, что каждый голос важен», – сказал избиратель Айас Турлунов.

Верблюда для такой важной поездки выбрали не случайно, именно это животное изображено на гербе Кош-Агачского района, в который входит село Ортолык.

Местные власти напомнили, что с 6 по 8 сентября проходят выборы главы региона и депутатов нового созыва Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. В первый день отдать свой голос за кандидатов пришли более 33 тысяч граждан. На пост губернатора претендуют три кандидата: Олег Добрынин («Родина»), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности руководителя региона Андрей Турчак («Единая Россия»).

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Недавно генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин отметила, что первый день голосования в России прошёл достаточно спокойно. В регионах, как и всегда, фиксируется высокий уровень явки. Она добавила, что на Алтае в этом году впервые появилась возможность голосовать в электронном формате.

Обложка ©

Telegram / Республика Алтай. Официально

Николай Рюмин
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