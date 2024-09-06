В Башкирии на выборах главы республики проголосовали молодожёны
В Башкирии на выборах главы республики проголосовали молодожёны. Обложка © Telegram / Администрация МР Кушнаренковский район
В Башкирии 6 сентября стартовал первый день голосования на выборах главы республики. С самого утра, когда открылись избирательные участки, в социальных сетях начали появляться фотографии первых проголосовавших. Среди них, например, оказался 90-летний пенсионер из Стерлитамака. Также свой голос отдала пара молодожёнов из села Карача-Елга Кушнаренковского района — Ильнур и Элина Валитова.
Новоиспечённые супруги решили проголосовать именно в день росписи, поэтому в избирательном пункте они появились в торжественных свадебных костюмах. Члены избирательной комиссии радушно встретили пару и поздравили их с этим важным событием.
В Башкирии на выборах главы республики проголосовали молодожёны. Обложка © Telegram / Администрация МР Кушнаренковский район
Напомним, что 6-8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Life.ru писал, что на выборах депутатов Мосгордумы дистанционно проголосовали более полутора миллионов избирателей.