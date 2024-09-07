ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 11:49

Премьер Мишустин дистанционно проголосовал на выборах в Мосгордуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Глава правительства воспользовался онлайн-платформой, сообщила пресс-служба кабмина.

«Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, поэтому глава правительства заполнил бюллетень с компьютера», — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что у глав субъектов и депутатов есть огромная ответственность. Они представляют интересы людей и должны знать, что волнует народ. Гражданам, в свою очередь, необходимо выбрать «достойного кандидата».

«Они представляют интересы людей на местах, должны знать обо всём, что волнует граждан, руководствоваться в своей работе приоритетами, о которых всегда говорит Президент: улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий, для того чтобы наша страна оставалась сильной и процветающей», – сказал Мишустин

«Фантазия иссякла»: Председатель НОМ Брод разоблачил фейки о выборах в Курской области
«Фантазия иссякла»: Председатель НОМ Брод разоблачил фейки о выборах в Курской области

Напомним, что с 6 по 8 сентября в России проходят выборы. Граждане избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В ЦИК сообщили, что голосование в стране идёт в штатном режиме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Наталья Афонина
  • Новости
  • Единый день голосования — 2024
  • Мосгордума
  • Михаил Мишустин
  • Политика России
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров