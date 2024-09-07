Премьер Мишустин дистанционно проголосовал на выборах в Мосгордуму

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Мосгордуму. Глава правительства воспользовался онлайн-платформой, сообщила пресс-служба кабмина.

«Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, поэтому глава правительства заполнил бюллетень с компьютера», — говорится в сообщении.

Мишустин отметил, что у глав субъектов и депутатов есть огромная ответственность. Они представляют интересы людей и должны знать, что волнует народ. Гражданам, в свою очередь, необходимо выбрать «достойного кандидата».

«Они представляют интересы людей на местах, должны знать обо всём, что волнует граждан, руководствоваться в своей работе приоритетами, о которых всегда говорит Президент: улучшение качества жизни и благосостояния людей, создание условий, для того чтобы наша страна оставалась сильной и процветающей», – сказал Мишустин