Председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал о ходе голосования в Курской области. Кроме того, он отметил, что за два дня выборов администрации удалось выявить несколько фейков, которые были вброшены в ряде регионах. Его слова передаёт пресс-служба независимого общественного мониторинга.

«На вчерашний день проголосовало 48,2% избирателей, с учётом досрочного голосования, которое началось 28 августа, регион активно пользуется дистанционным электронным голосованием, 86 тысяч избирателей подали заявки на ДЭГ, 64% от этого количества уже проголосовали», — отметил Брод.

Такой последовательный процесс вызывает недовольство у политических оппонентов, добавил председатель НОМ. Он рассказал, что вчера появился фейк о том, что высокий процент проголосовавших якобы был достигнут с помощью давления и запугивания. Брод добавил, что подобные способы использовались украинскими спецслужбами во время президентских выборов, однако это не имеет ничего общего с реальностью. В других регионах в первый день голосования также активно распространялись фейки о якобы подвозе избирателей и ненадлежащем хранении сейф-пакетов.

Фантазия у создателей фейков иссякла — ничего интересного, оригинального — якобы подвоз избирателей в одном из регионов, на самом деле это пришли голосовать военнослужащие, которые приходят голосовать организованно председатель Ассоциации НОМ Александр Брод

Кроме того, из некоторых регионов сообщалось о якобы недопуске наблюдателей, но эта информация оказалось ложной, указал Брод. Также не подтвердились сведения о завышенной явке избирателей на дому в Ростовской области.