Долгожители по всей России активно голосуют на выборах

В регионах Российской Федерации активно голосуют долгожители. На их веку это далеко не первые выборы и все они рады исполнить свой гражданский долг.

Валентина Копосова голосует. Фото © Life.ru

Возможностью отдать свой голос дистанционно воспользовалась 102-летняя жительница подмосковных Бронниц Валентина Васильевна Копосова. Она прошла всю войну, а спустя год после победы участвовала в выборах в Верховный Совет СССР.

Лидия Доленджашвили. Фото © VK / Иван Абрамов

В Вологодской области за губернатора проголосовала 101-летняя Лидия Доленджашвили. Она всю жизнь трудилась на благо родины. Несмотря на почтенный возраст, Лидия Николаевна решила исполнить гражданский долг и пригласила представителя избирательной комиссии на дом.

Раиса Гончарова в избирательном участке. Фото © Администрация Изобильненского района

В Ставрополье губернатора выбирала 103-летняя пенсионерка Раиса Гончарова. Она не стала голосовать дистанционно и сама пришла в избирательный участок. Она отметила, что посещает все выборы и считает это важным делом.

Раиса Белякова голосует. Фото © Life.ru

Жительница Кузбасса 103-летняя Раиса Михайловна Белякова воспользовалась возможностью проголосовать дистанционно. Она высоко ценит своё право выбирать власти региона и местного самоуправления.