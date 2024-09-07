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Регион
7 сентября, 09:13

Долгожители по всей России активно голосуют на выборах

В регионах Российской Федерации активно голосуют долгожители. На их веку это далеко не первые выборы и все они рады исполнить свой гражданский долг.

Валентина Копосова голосует. Фото © Life.ru

Валентина Копосова голосует. Фото © Life.ru

Возможностью отдать свой голос дистанционно воспользовалась 102-летняя жительница подмосковных Бронниц Валентина Васильевна Копосова. Она прошла всю войну, а спустя год после победы участвовала в выборах в Верховный Совет СССР.

Лидия Доленджашвили. Фото © VK / Иван Абрамов

Лидия Доленджашвили. Фото © VK / Иван Абрамов

В Вологодской области за губернатора проголосовала 101-летняя Лидия Доленджашвили. Она всю жизнь трудилась на благо родины. Несмотря на почтенный возраст, Лидия Николаевна решила исполнить гражданский долг и пригласила представителя избирательной комиссии на дом.

Раиса Гончарова в избирательном участке. Фото © Администрация Изобильненского района

Раиса Гончарова в избирательном участке. Фото © Администрация Изобильненского района

В Ставрополье губернатора выбирала 103-летняя пенсионерка Раиса Гончарова. Она не стала голосовать дистанционно и сама пришла в избирательный участок. Она отметила, что посещает все выборы и считает это важным делом.

Раиса Белякова голосует. Фото © Life.ru

Раиса Белякова голосует. Фото © Life.ru

Жительница Кузбасса 103-летняя Раиса Михайловна Белякова воспользовалась возможностью проголосовать дистанционно. Она высоко ценит своё право выбирать власти региона и местного самоуправления.

Более 2 млн москвичей уже проголосовали на выборах
Более 2 млн москвичей уже проголосовали на выборах

Напомним, в период с 6 по 8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) россияне избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В алтайском селе Ортолык местные жители приехали на избирательный участок верхом на верблюде и в национальных нарядах.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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