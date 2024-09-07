Долгожители по всей России активно голосуют на выборах
В регионах Российской Федерации активно голосуют долгожители. На их веку это далеко не первые выборы и все они рады исполнить свой гражданский долг.
Валентина Копосова голосует. Фото © Life.ru
Возможностью отдать свой голос дистанционно воспользовалась 102-летняя жительница подмосковных Бронниц Валентина Васильевна Копосова. Она прошла всю войну, а спустя год после победы участвовала в выборах в Верховный Совет СССР.
Лидия Доленджашвили. Фото © VK / Иван Абрамов
В Вологодской области за губернатора проголосовала 101-летняя Лидия Доленджашвили. Она всю жизнь трудилась на благо родины. Несмотря на почтенный возраст, Лидия Николаевна решила исполнить гражданский долг и пригласила представителя избирательной комиссии на дом.
Раиса Гончарова в избирательном участке. Фото © Администрация Изобильненского района
В Ставрополье губернатора выбирала 103-летняя пенсионерка Раиса Гончарова. Она не стала голосовать дистанционно и сама пришла в избирательный участок. Она отметила, что посещает все выборы и считает это важным делом.
Раиса Белякова голосует. Фото © Life.ru
Жительница Кузбасса 103-летняя Раиса Михайловна Белякова воспользовалась возможностью проголосовать дистанционно. Она высоко ценит своё право выбирать власти региона и местного самоуправления.
Напомним, в период с 6 по 8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) россияне избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В алтайском селе Ортолык местные жители приехали на избирательный участок верхом на верблюде и в национальных нарядах.
Life.ru