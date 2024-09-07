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7 сентября, 13:12

Казаки на лошадях и в традиционных нарядах приехали на выборы в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на избирательный участок приехали казаки на лошадях и в традиционных нарядах. Об этом сообщает Комитет по информационной политике и массовым коммуникациям регионального правительства.

На избирательный участок №777 в Хабаровском крае приехали казаки. Видео © Предоставлено Life.ru

«Казаки станичного казачьего общества «Калинка» окружного казачьего общества Хабаровского края Уссурийского казачьего войска приняли участие в голосовании. На территории Хабаровского района казаки принимают активное участие в охране общественного порядка. Среди них есть те, защищает интересы Отечества на СВО», сообщают представители комитета.

Помимо этого, казаки принимают активное участие в патриотическом воспитании детей. Мужчины постоянно организовывают уроки мужества и другие мероприятия, направленные на развитие духовности и формирования гражданско-патриотических качеств. А ещё они знакомят ребят с лошадьми, рассказывают об их повадках и по возможности обучают верховой езде.

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Ранее Life.ru писал, что на избирательный участок в Республике Алтай приехали местные жители в национальных костюмах. При этом в качестве транспортных средств выступили верблюды. Алтайцы отметили, что таким образом хотели добавить праздничного настроения.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Наталья Афонина
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