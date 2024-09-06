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6 сентября, 17:56

В первый день выборов московская система онлайн-голосования отразила 120 атак

В первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 120 DDOS-атак. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице Вадим Ковалёв.

«Система отразила 120 атак», — сказал он в разговоре с журналистами.

Ковалёв также подчеркнул, что происшествий, повлиявших на ход голосования, зафиксировано не было. По его словам, почти 110 тысяч жителей столицы отдали голоса на участках с помощью электронных терминалов, около 60 тысяч человек сделали это с помощью бумажных бюллетеней.

В первый день выборов в Москве не выявили нарушений
В первый день выборов в Москве не выявили нарушений

Напомним, с 6 по 8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) россияне изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Life.ru писал, что на выборах уже проголосовали президент РФ Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Наталья Демьянова
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