В первый день выборов московская система онлайн-голосования отразила 120 атак

В первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 120 DDOS-атак. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице Вадим Ковалёв.

Ковалёв также подчеркнул, что происшествий, повлиявших на ход голосования, зафиксировано не было. По его словам, почти 110 тысяч жителей столицы отдали голоса на участках с помощью электронных терминалов, около 60 тысяч человек сделали это с помощью бумажных бюллетеней.