В первый день выборов московская система онлайн-голосования отразила 120 атак
В первый день выборов московская система электронного голосования успешно отразила 120 DDOS-атак. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за голосованием в столице Вадим Ковалёв.
«Система отразила 120 атак», — сказал он в разговоре с журналистами.
Ковалёв также подчеркнул, что происшествий, повлиявших на ход голосования, зафиксировано не было. По его словам, почти 110 тысяч жителей столицы отдали голоса на участках с помощью электронных терминалов, около 60 тысяч человек сделали это с помощью бумажных бюллетеней.
Напомним, с 6 по 8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) россияне изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Life.ru писал, что на выборах уже проголосовали президент РФ Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.