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Регион
6 сентября, 17:45

В первый день выборов в Москве не выявили нарушений

В первый день голосования в Москве нарушений не зафиксировано. С таким заявлением вечером в пятницу, 6 сентября, выступил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

«Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено», — отметил он в беседе с журналистами.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, более 1,8 миллиона горожан приняли сегодня участие в выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Из 1 835 087 выданных бюллетеней, 60 447 — бумажные. Избирательные участки в столице работают до 8 сентября включительно с 08:00 до 20:00.

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Напомним, с 6 по 8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Ранее Life.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в ДЭГ.

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Life.ru

Никита Осипов
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