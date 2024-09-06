В первый день выборов в Москве не выявили нарушений
В первый день голосования в Москве нарушений не зафиксировано. С таким заявлением вечером в пятницу, 6 сентября, выступил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.
«Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено», — отметил он в беседе с журналистами.
По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, более 1,8 миллиона горожан приняли сегодня участие в выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Из 1 835 087 выданных бюллетеней, 60 447 — бумажные. Избирательные участки в столице работают до 8 сентября включительно с 08:00 до 20:00.
Напомним, с 6 по 8 сентября в рамках Единого дня голосования (ЕДГ) граждане России изберут глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. Кроме того, будут избраны новые представители администраций муниципальных образований. Ранее Life.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в ДЭГ.
Life.ru