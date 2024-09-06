В первый день выборов в Москве не выявили нарушений

В первый день голосования в Москве нарушений не зафиксировано. С таким заявлением вечером в пятницу, 6 сентября, выступил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалёв.

«Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не выявлено», — отметил он в беседе с журналистами.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, более 1,8 миллиона горожан приняли сегодня участие в выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва. Из 1 835 087 выданных бюллетеней, 60 447 — бумажные. Избирательные участки в столице работают до 8 сентября включительно с 08:00 до 20:00.