В Сахалинской области завершилось голосование на выборах губернатора
В Сахалинской области завершилось голосование на выборах губернатора. Об этом сообщили в избирательной комиссии.
«Голосование на выборах Губернатора Сахалинской области завершено. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей», — указано в публикации
По информации ТАСС, выборы прошли без нарушений. Явка на 18:00 (10:00 по Москве) составила 40%, однако общее количество голосовавших ещё предстоит подсчитать. При этом уже ясно, что промежуточная явка выше показателей на прошлых выборах, проводившихся одним днём — в 2019 году она составила 37,37%.
Всего в регионе действовали 285 избирательных участков. Численность избирателей области по состоянию на 1 июля 2024 года составляло 372 532 человека, из которых свыше 5 тысяч проголосовали досрочно.
Ранее Life.ru сообщал о том, что более 2,6 миллиона жителей Москвы отдали свои голоса на выборах за первые 36 часов Единого дня голосования. Популярностью пользовался и электронный формат подачи голосов, и личная явка на избирательные участки. Губернаторские выборы в России проходят с 6 по 8 сентября.
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