В Сахалинской области завершилось голосование на выборах губернатора. Об этом сообщили в избирательной комиссии.

«Голосование на выборах Губернатора Сахалинской области завершено. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей», — указано в публикации

По информации ТАСС, выборы прошли без нарушений. Явка на 18:00 (10:00 по Москве) составила 40%, однако общее количество голосовавших ещё предстоит подсчитать. При этом уже ясно, что промежуточная явка выше показателей на прошлых выборах, проводившихся одним днём — в 2019 году она составила 37,37%.

Всего в регионе действовали 285 избирательных участков. Численность избирателей области по состоянию на 1 июля 2024 года составляло 372 532 человека, из которых свыше 5 тысяч проголосовали досрочно.