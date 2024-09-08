ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 09:26

В Сахалинской области завершилось голосование на выборах губернатора

В Сахалинской области завершилось голосование на выборах губернатора. Об этом сообщили в избирательной комиссии.

«Голосование на выборах Губернатора Сахалинской области завершено. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей», — указано в публикации

По информации ТАСС, выборы прошли без нарушений. Явка на 18:00 (10:00 по Москве) составила 40%, однако общее количество голосовавших ещё предстоит подсчитать. При этом уже ясно, что промежуточная явка выше показателей на прошлых выборах, проводившихся одним днём — в 2019 году она составила 37,37%.

Всего в регионе действовали 285 избирательных участков. Численность избирателей области по состоянию на 1 июля 2024 года составляло 372 532 человека, из которых свыше 5 тысяч проголосовали досрочно.

Иркутский губернатор Кобзев пришёл на выборы со всей семьёй
Иркутский губернатор Кобзев пришёл на выборы со всей семьёй

Ранее Life.ru сообщал о том, что более 2,6 миллиона жителей Москвы отдали свои голоса на выборах за первые 36 часов Единого дня голосования. Популярностью пользовался и электронный формат подачи голосов, и личная явка на избирательные участки. Губернаторские выборы в России проходят с 6 по 8 сентября.

Обложка ©

Telegram / Избирком Сахалина и Курил

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Единый день голосования — 2024
  • Политика России
  • Региональные власти
  • Политика
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров