Иркутский губернатор Кобзев пришёл на выборы со всей семьёй

«На выборы мы всегда приходим все вместе – это уже добрая традиция нашей семьи. Дети должны знать и видеть, что право выбирать тех, кто будет представлять интересы жителей в различных органах власти, предоставлено всем гражданам России. Иркутская область активно набирает темпы развития и важно сформировать хорошую рабочую команду, которая будет продвигать регион вперёд. Здесь есть всё: научный, человеческий потенциал, природные ресурсы, промышленность, строительство новых объектов. Наши предки заложили здесь серьёзные основы и это развитие должно быть продолжено», – сказал глава региона.