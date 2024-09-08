Иркутский губернатор Кобзев пришёл на выборы со всей семьёй
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пришёл сегодня, 8 сентября, на выборы вместе с супругой и детьми. Он проголосовал на избирательном участке № 604 в школе № 76 города Иркутска.
Иркутский губернатор Кобзев пришёл на выборы со всей семьёй. Видео © Телеграм / #кобзевнасвязи
«На выборы мы всегда приходим все вместе – это уже добрая традиция нашей семьи. Дети должны знать и видеть, что право выбирать тех, кто будет представлять интересы жителей в различных органах власти, предоставлено всем гражданам России. Иркутская область активно набирает темпы развития и важно сформировать хорошую рабочую команду, которая будет продвигать регион вперёд. Здесь есть всё: научный, человеческий потенциал, природные ресурсы, промышленность, строительство новых объектов. Наши предки заложили здесь серьёзные основы и это развитие должно быть продолжено», – сказал глава региона.
После голосования Кобзев проверил работу избирательных участков №№ 634, 637 и 638, расположенных в здании школы № 23 в Иркутске, и участка № 628 в детском культурном центре «Дружба». Губернатор пришёл к выводу, что работа идёт в штатном режиме.
Как уже писал Life.ru, выборы глав регионов и депутатов разного уровня в 62 субъектах России проходят в штатном режиме. Фиксируется высокая явка избирателей. Серьёзный интерес к голосованию проявляет и молодёжь.
Телеграм / #кобзевнасвязи