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Регион
8 сентября, 06:43

Иркутский губернатор Кобзев пришёл на выборы со всей семьёй

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пришёл сегодня, 8 сентября, на выборы вместе с супругой и детьми. Он проголосовал на избирательном участке № 604 в школе № 76 города Иркутска.

Иркутский губернатор Кобзев пришёл на выборы со всей семьёй. Видео © Телеграм / #кобзевнасвязи

«На выборы мы всегда приходим все вместе – это уже добрая традиция нашей семьи. Дети должны знать и видеть, что право выбирать тех, кто будет представлять интересы жителей в различных органах власти, предоставлено всем гражданам России. Иркутская область активно набирает темпы развития и важно сформировать хорошую рабочую команду, которая будет продвигать регион вперёд. Здесь есть всё: научный, человеческий потенциал, природные ресурсы, промышленность, строительство новых объектов. Наши предки заложили здесь серьёзные основы и это развитие должно быть продолжено», – сказал глава региона.

После голосования Кобзев проверил работу избирательных участков №№ 634, 637 и 638, расположенных в здании школы № 23 в Иркутске, и участка № 628 в детском культурном центре «Дружба». Губернатор пришёл к выводу, что работа идёт в штатном режиме.

Омбудсмены проводят мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на выборах
Омбудсмены проводят мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на выборах

Как уже писал Life.ru, выборы глав регионов и депутатов разного уровня в 62 субъектах России проходят в штатном режиме. Фиксируется высокая явка избирателей. Серьёзный интерес к голосованию проявляет и молодёжь.

Обложка ©

Телеграм / #кобзевнасвязи

Андрей Бражников
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