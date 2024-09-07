В ОП РФ заявили о высоком интересе молодёжи к выборам-2024 7 сентября, 16:22 Выборы в России. Обложка © АГН «Москва» / Александр Авилов

Яркой особенностью проходящих в России выборов стал повышенный интерес к ним со стороны молодёжи. При этом молодые люди участвуют в процессе не только в качестве избирателей, но также как наблюдатели и представители СМИ, рассказала на брифинге председатель Комиссии Общественной палаты РФ по контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.

Одним из лидеров по данному показателю стала Волгоградская область, где 30% наблюдателей — это молодые люди до 35 лет. Федеральный координатор ассоциации НОМ, руководитель проектов корпорации «Синергия» Алексей Песков согласился, что молодёжь проявляет политическую активность, даже работая на избирательных участках простыми волонтёрами. По его словам, в этом есть огромная позитивная тенденция.

Общественная палата России является опорным институтом общественного контроля, один из инструментов которого — мониторинг соблюдения прав избирателей. Для этого ОП РФ совместно с палатами регионов готовит, направляет и обеспечивает работу десятков тысяч общественных наблюдателей на выборах различного уровня. Ситуационный центр ОП РФ завершит свою работу 9 сентября.

Напомним, что с 6 по 8 сентября в России проходят выборы. Граждане избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В ЦИК сообщили, что голосование в стране идёт в штатном режиме. Лидерами по явке избирателей на 7 сентября стали Курская, Кемеровская и Брянская области.

Авторы Татьяна Миссуми