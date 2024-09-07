Омбудсмены проводят мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на выборах

Уполномоченные по правам человека в субъектах России проводят проверки на избирательных участках. Омбудсмены общаются с людьми и смотрят за тем, чтобы процесс голосования был максимально доступным и прозрачным.

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека, в Самарской области ещё в июне начались выездные мероприятия для мониторинга соблюдения избирательных прав граждан и проверки готовности избирательных участков к выборам губернатора. За этот период омбудсмен Ольга Гальцова и её команда посетили более 200 участков во всех муниципальных образованиях региона. Мониторинг продолжается, включая совместные действия с Общественным штабом по независимому наблюдению за выборами.

В Кемеровской области уполномоченный Василий Борисов провёл проверку соблюдения избирательных прав граждан в Кемеровском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов. В этом учреждении проживают 263 человека, и 245 из них смогут проголосовать на избирательном участке, который был организован прямо в социальном учреждении.

Выборы в Кемеровской области. Обложка © VK / Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области

В Ставропольском крае Николай Лисинский акцентировал внимание на доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все участки, которые он осмотрел, оснащены кабинами для тайного голосования, а информация о кандидатах доступна для избирателей.

Омбудсмен Пермского края Игорь Сапко подчеркнул, что в каждом муниципалитете свои уникальные особенности. В частности, в Добрянке все городские избирательные участки оборудованы КОИБами, что вызвало положительный интерес среди избирателей.

«В Оренбурге уполномоченный по правам человека Анатолий Чадов побеседовал с председателем, членами комиссии, наблюдателями и голосующими гражданами на участках в гимназии и городском ЗАГСе. Жалоб не поступило», — отметили в пресс-службе.

Выборы в Оренбургской области. Фото © Telegram / Анатолий Чадов

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко отметила, что все проверенные ею избирательные участки полностью доступны для голосования. Председатели участковых комиссий заверили омбудсмена в своей готовности предоставить всестороннюю помощь гражданам.

Выборы в Челябинской области. Фото © VK / Юлия Сударенко

Голосование также осуществляется в местах лишения свободы. Уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин вместе с начальником УФСИН России по региону Игорем Киреевым, представителями прокуратуры и членами Общественной наблюдательной комиссии провели проверку соблюдения избирательных прав граждан, находящихся в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Пензенской области.

«Посмотреть, как проходит голосование в следственных изоляторах, выезжали и омбудсмен Москвы Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт, омбудсмен Астраханской области Андрей Спицын, Самарской области — Ольга Гальцова», — говорится в пресс-релизе.