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13 августа, 19:09

Общественная палата подписала соглашение с политическими партиями о наблюдении в ЕДГ

ОП РФ: 18 партий подписали соглашение по подготовке наблюдателей к ЕДГ-2024

Представители Общественной палаты РФ и 18 зарегистрированных в России парламентских и непарламентских партий подписали соглашение по вопросам подготовки наблюдателей за голосованием в ходе ЕДГ-2024. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ОП РФ.

Встреча представителей партий и ОП РФ. © Видео Telegram / ОП РФ / Общественная палата РФ

Со стороны общественников этот документ подписала секретарь палаты Лидия Михеева. Стоит отметить, что данное соглашение, которое носит открытый характер (то есть в оставшийся до Единого дня голосования срок к нему могут подключиться и другие партии), традиционно заключается перед каждыми выборами.

"Документ предполагает проведение совместных консультаций, посвящённых обсуждению стандартов и методик наблюдения за голосованием, в том числе за электронным дистанционным голосованием, мониторинг избирательного процесса в дни проведения выборов, а также обмен опытом по подготовке наблюдателей", — указано в сообщении ОП РФ.

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Ранее Life.ru писал, что "Единая Россия" намерена придерживаться высоких стандартов ведения мобилизационной и агитационной работы при подготовке к Единому дню голосования. Как заявил на заседании Бюро высшего совета партии её председатель Дмитрий Медведев, эта кампания отличается от предыдущих близостью к недавним президентским выборам.

Обложка ©

Telegram / ОП РФ / Общественная палата РФ

Алексей Соловьёв
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