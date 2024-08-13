Общественная палата подписала соглашение с политическими партиями о наблюдении в ЕДГ

Представители Общественной палаты РФ и 18 зарегистрированных в России парламентских и непарламентских партий подписали соглашение по вопросам подготовки наблюдателей за голосованием в ходе ЕДГ-2024. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале ОП РФ.

Встреча представителей партий и ОП РФ. © Видео Telegram / ОП РФ / Общественная палата РФ

Со стороны общественников этот документ подписала секретарь палаты Лидия Михеева. Стоит отметить, что данное соглашение, которое носит открытый характер (то есть в оставшийся до Единого дня голосования срок к нему могут подключиться и другие партии), традиционно заключается перед каждыми выборами.

"Документ предполагает проведение совместных консультаций, посвящённых обсуждению стандартов и методик наблюдения за голосованием, в том числе за электронным дистанционным голосованием, мониторинг избирательного процесса в дни проведения выборов, а также обмен опытом по подготовке наблюдателей", — указано в сообщении ОП РФ.