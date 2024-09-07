Явка на выборах губернатора Курской области превысила 50%

Явка на выборах губернатора Курской области на 15:00 7 сентября составила 50,39%. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова.

«По состоянию на 15 часов явка составляет 50,39%. Явка на дистанционном и электронном голосования составляет 76%. Комиссии работают в штатном режиме», — передаёт слова Малаховой РИА «Новости».

На пост главы Курской области претендуют четыре кандидата: врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), депутаты областной думы Алексей Бобовников (КПРФ), Геннадий Баев ("Справедливая Россия — За правду") и Алексей Томанов (ЛДПР). В регионе в связи с режимами КТО и ЧС федерального масштаба с 28 августа по 5 сентября состоялось досрочное голосование, участие в котором приняла почти треть избирателей. Также с 30 августа по 2 сентября выехавшие из Курской области могли отдать свой голос на 21 экстерриториальном избирательном участке в 14 регионах страны.