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8 сентября, 13:36

Московская система онлайн-голосования отразила 266 кибератак

Система электронного голосования в Москве 266 раз подвергалась кибератакам, все они были отражены. Об этом рассказал журналистам зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов.

«[Отражены] 266 атак», — констатировал Асафов.

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Ранее Life.ru сообщал, что московская система онлайн-голосования в первый день выборов отразила 120 DDOS-атак. При этом происшествий, оказавших какое-либо воздействие на ход голосования, не было.

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Life.ru

Владимир Озеров
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