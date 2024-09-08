Московская система онлайн-голосования отразила 266 кибератак
Система электронного голосования в Москве 266 раз подвергалась кибератакам, все они были отражены. Об этом рассказал журналистам зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов.
«[Отражены] 266 атак», — констатировал Асафов.
Ранее Life.ru сообщал, что московская система онлайн-голосования в первый день выборов отразила 120 DDOS-атак. При этом происшествий, оказавших какое-либо воздействие на ход голосования, не было.
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