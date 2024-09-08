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8 сентября, 10:32

Париж показал 100-процентную явку на выборах главы Башкирии

Жители Парижа проголосовали на выборах. Обложка © Telegram / Единая Россия | Башкортостан

Жители Парижа проголосовали на выборах. Обложка © Telegram / Единая Россия | Башкортостан

Деревня Париж показала 100-процентную явку на выборах главы Башкирии. Все 9 жителей пришли в избирательный участок, чтобы отдать голос за своего кандидата. Об этом сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

«В Париже 100%-ая явка на выборах Главы Башкортостана: все девять избирателей деревни Париж Кигинского района приняли участие и сделали свой выбор», — говорится в сообщении ЕР.

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Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в Курской и Кемеровской областях жители проявляют наибольшую избирательную активность. Накануне стало известно, что более 50% жителей Курской области сходили на выборы.

Александра Мышляева
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