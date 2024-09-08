Достойно и красиво: Дмитрий Нагиев поразился, с каким мужеством угасал Александр Масляков

Известный актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал SHOT уход из жизни Александра Маслякова. Как рассказал артист, последний раз они виделись около года назад, но общались и созванивались регулярно.

Во время последнего личного разговора два месяца назад Александр Васильевич показался ему "грустным и трогательным". Когда он позвонил Маслякову месяц назад, трубку уже взяла жена и сказала, что легендарный ведущий КВН плохо себя чувствует.