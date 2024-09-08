Достойно и красиво: Дмитрий Нагиев поразился, с каким мужеством угасал Александр Масляков
Дмитрий Нагиев: Александр Масляков был замечательным организатором
Александр Масляков. Обложка © ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Известный актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал SHOT уход из жизни Александра Маслякова. Как рассказал артист, последний раз они виделись около года назад, но общались и созванивались регулярно.
Во время последнего личного разговора два месяца назад Александр Васильевич показался ему "грустным и трогательным". Когда он позвонил Маслякову месяц назад, трубку уже взяла жена и сказала, что легендарный ведущий КВН плохо себя чувствует.
По словам Нагиева, с Масляковым они всегда общались доверительно, тепло, никаких недопониманий никогда не было, Александр Васильевич был замечательным организатором, и пару лет назад даже предлагал актёру в будущем стать ведущим КВН. Тогда Дмитрий пообещал вернуться к этому вопросу позже, но сегодня основатель КВН ушёл из жизни.
Напомним, сегодгя стало известно о смерти Маслякова-старшего. Он скончался на 83-м году жизни. Известие об этом опубликовали в телеграм-канале КВН. Причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких. Известно, что последние недели перед смертью он лежал в отделении паллиативной помощи.