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8 сентября, 18:06

Достойно и красиво: Дмитрий Нагиев поразился, с каким мужеством угасал Александр Масляков

Дмитрий Нагиев: Александр Масляков был замечательным организатором

Александр Масляков. Обложка © ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Александр Масляков. Обложка © ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Известный актёр Дмитрий Нагиев прокомментировал SHOT уход из жизни Александра Маслякова. Как рассказал артист, последний раз они виделись около года назад, но общались и созванивались регулярно.

Во время последнего личного разговора два месяца назад Александр Васильевич показался ему "грустным и трогательным". Когда он позвонил Маслякову месяц назад, трубку уже взяла жена и сказала, что легендарный ведущий КВН плохо себя чувствует.

По словам Нагиева, с Масляковым они всегда общались доверительно, тепло, никаких недопониманий никогда не было, Александр Васильевич был замечательным организатором, и пару лет назад даже предлагал актёру в будущем стать ведущим КВН. Тогда Дмитрий пообещал вернуться к этому вопросу позже, но сегодня основатель КВН ушёл из жизни.

Mash: Александр Масляков покидает пост ведущего КВН из-за опухоли в лёгких
Mash: Александр Масляков покидает пост ведущего КВН из-за опухоли в лёгких

Напомним, сегодгя стало известно о смерти Маслякова-старшего. Он скончался на 83-м году жизни. Известие об этом опубликовали в телеграм-канале КВН. Причиной смерти Александра Маслякова стал рак лёгких. Известно, что последние недели перед смертью он лежал в отделении паллиативной помощи.

Николь Вербер
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