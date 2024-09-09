Худшие жёны: Топ-3 знака зодиака, с которыми лучше не связывать жизнь

Женщина — главная хранительница семейного очага, однако не все дамы готовы мириться с такой ролью. Некоторые предпочитают уделять время лишь себе и собственным интересам и тем более не смогут идти на компромиссы ради любимого. Зачастую с помощью гороскопа можно предсказать, какая женщина станет хорошей женой, а кто не справится даже с семейным ужином. Life.ru расскажет о трёх знаках зодиака, с которыми лучше не связывать жизнь.

1. Девушки, родившиеся под знаком зодиака Рыбы

Почему не стоит жениться на девушках, рождённых под знаком Рыбы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Рыбки любят быть в центре внимания. Им нравится, когда о них заботятся, но самостоятельно прилагать усилия для комфорта других людей им не хочется. Несмотря на сильную эмпатию, девушки этого знака зодиака не любят решать чужие проблемы и отвлекаться от своих дел. Также Рыбы склонны к драматизму и не прочь поиграть на нервах партнёра. Представительницы этого знака зодиака очень требовательные и не готовы довольствоваться меньшим. Их мужчина должен быть для них всем: другом, любовником, учителем, кормильцем и защитником, а ещё желательно экстрасенсом, чтобы предугадывать все желания капризной дамы. В общем, женясь на женщине-Рыбке, вы получаете не хранительницу очага, а маленького милого ребёнка, который требует много внимания и заботы. Зато с ней точно не будет скучно!

2. Женщины-Овны в семье

Характеристика женщин, которые родились под знаком зодиака Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Овны известны своим упрямством и волей к победе. Если они поставили себе цель, значит, будут идти к ней, пока не добьются желаемого. И, казалось бы, иметь хорошую силу воли очень полезно, однако в семейной жизни с девушкой-локомотивом будет тяжело. Дело в том, что женщины со знаком зодиака Овен любят брать управление отношениями на себя и зачастую не могут расслабиться и довериться партнёру. Если их что-то не устраивает в человеке, дамы не смогут это принять, а будут медленно, но верно стараться его изменить. Часто представительницы знака зодиака Овен становятся карьеристками, которым нравится их самодостаточность. Рядом с такой девушкой сможет быть только сильный мужчина, который усмирит её нрав и желание всем управлять.

3. Девушки со знаком зодиака Близнецы в роли жён

Самые плохие жёны по знаку зодиака: почему не получится построить семью с Близнецами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Allexxandar

Как известно, Близнецы — ветреный и непостоянный знак зодиака. Их настроение может меняться со скоростью света, а что это спровоцировало — тайна за семью печатями. Также не стоит забывать, что Близнецы — двойственный знак, поэтому узнать их истинное лицо практически невозможно. В этих дамах в прямом смысле спокойно уживаются две личности. Девушки, рождённые под этим знаком зодиака, не готовы становиться идеальными супругами и жертвовать своей свободой. Зачастую Близнецы склонны к флирту, что может навредить семейной жизни. Связывать судьбу с женщиной-Близнецами стоит только в том случае, если вы уверены, что знаете человека на все 100 процентов. Иначе в скором времени вас ждёт сюрприз.