Не дарите это любимым: 5 подарков, которые можно преподнести только врагу
Порой выбирать подарки бывает очень сложно, но главное, чтобы эта вещь не навредила её новому хозяину. Life.ru рассказывает, от каких презентов лучше воздержаться.
Не секрет, что выбрать подарок для любимого человека не всегда просто, ведь его хочется порадовать. Порой может показаться, что та или иная вещь — отличный вариант, но на самом деле она способна принести несчастье и дарителю, и одариваемому. Дело в том, что существуют определённые предметы, которые ни в коем случае нельзя покупать в качестве подарка. Life.ru расскажет о том, какие пять вещей нельзя дарить любимому человеку.
Почему нельзя дарить часы
Опасные подарки: почему нельзя дарить часы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANAHIT GEVORGYAN
По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, любимому человеку не стоит дарить часы. Считается, что такой подарок способен привести к ссоре и расставанию. Также Дарья отметила, что часы слишком личная вещь, которую всегда нужно выбирать и покупать самому, ведь если их дарит другой человек, то он «отнимает» ваше время. Взамен такого подарка необходимо отдать монету, таким образом вы «купите» часы, а не примете их в дар.
Ножи и колющие предметы — плохой подарок
Ни в коем случае нельзя дарить любимым людям ножи и другие колюще-режущие предметы. Такой презент может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, ссорам и неудачам. Считается, что подаренный нож может «ранить» человека и принести ему неудачи и проблемы.
Подарить платок — к расставанию
Приметы о подарках: никогда не дарите любимой платок — это приведёт к расставанию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / so_lizaveta
Удивительно, но даже обычный платок, преподнесённый любимому человеку в качестве подарка, может привлечь неприятности в отношения. Экстрасенс утверждает, что эта вещь приведёт пару к расставанию. Дело в том, что платки относятся к категории подарков-«крадников» — они «крадут» вашу судьбу.
Почему нельзя принимать животных в подарок
Если вы решили попросить в подарок кошечку или собачку, то лучше приготовить денежки и отдать их тому, кто решится подарить вам зверька. Не обязательно компенсировать всю сумму, достаточно символичных 100 рублей. Таким образом вы «купите» животное. Это необходимо для того, чтобы питомец прижился в доме. Также, если вы забираете животных бесплатно у других людей, за них тоже стоит заплатить.
Какие цветы нельзя дарить любимой девушке
Почему нельзя дарить чётное количество цветов? Его дарят только на поминальные даты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Belay
Ни в коем случае нельзя дарить близким людям чётное количество цветов, ведь такие букеты предназначены лишь для тех, кто покинул этот мир. Также нельзя дарить красные гвоздики. Эти цветы способны навредить человеку и привлечь опасности и неприятности со здоровьем. Лучше всего выбирать для подарка цветы светлых оттенков, чтобы они притягивали хорошую энергию.
Как правильно делать предложение руки и сердца
Как пишет «Вечерняя Москва», предложение руки и сердца необходимо делать по определённым правилам. Во-первых, молодому человеку нельзя брать кольцо в свои руки, он должен лишь преподнести возлюбленной коробочку с ювелирным украшением, а девушка уже сама его достанет. Также никогда не берите кольца из рук других людей. Если вам хотят передать украшение, то его можно взять только со стола или иной поверхности, иначе в личной жизни начнутся серьёзные проблемы.
Конечно, некоторые приметы — это лишь субъективное отношение людей, однако лучше всё же перестраховаться и не рисковать своей удачей и счастьем других. Следуя этим правилам, вы точно не ошибётесь с выбором безопасного подарка. Ранее Life.ru рассказал, как правильно поставить кровать по фэншуй и почему спать головой на запад опасно.
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