Не дарите это любимым: 5 подарков, которые можно преподнести только врагу

Не секрет, что выбрать подарок для любимого человека не всегда просто, ведь его хочется порадовать. Порой может показаться, что та или иная вещь — отличный вариант, но на самом деле она способна принести несчастье и дарителю, и одариваемому. Дело в том, что существуют определённые предметы, которые ни в коем случае нельзя покупать в качестве подарка. Life.ru расскажет о том, какие пять вещей нельзя дарить любимому человеку.

Почему нельзя дарить часы

Опасные подарки: почему нельзя дарить часы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANAHIT GEVORGYAN

По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, любимому человеку не стоит дарить часы. Считается, что такой подарок способен привести к ссоре и расставанию. Также Дарья отметила, что часы слишком личная вещь, которую всегда нужно выбирать и покупать самому, ведь если их дарит другой человек, то он «отнимает» ваше время. Взамен такого подарка необходимо отдать монету, таким образом вы «купите» часы, а не примете их в дар.

Ножи и колющие предметы — плохой подарок

Ни в коем случае нельзя дарить любимым людям ножи и другие колюще-режущие предметы. Такой презент может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, ссорам и неудачам. Считается, что подаренный нож может «ранить» человека и принести ему неудачи и проблемы.

Подарить платок — к расставанию

Приметы о подарках: никогда не дарите любимой платок — это приведёт к расставанию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / so_lizaveta

Удивительно, но даже обычный платок, преподнесённый любимому человеку в качестве подарка, может привлечь неприятности в отношения. Экстрасенс утверждает, что эта вещь приведёт пару к расставанию. Дело в том, что платки относятся к категории подарков-«крадников» — они «крадут» вашу судьбу.

Почему нельзя принимать животных в подарок

Если вы решили попросить в подарок кошечку или собачку, то лучше приготовить денежки и отдать их тому, кто решится подарить вам зверька. Не обязательно компенсировать всю сумму, достаточно символичных 100 рублей. Таким образом вы «купите» животное. Это необходимо для того, чтобы питомец прижился в доме. Также, если вы забираете животных бесплатно у других людей, за них тоже стоит заплатить.

Какие цветы нельзя дарить любимой девушке

Почему нельзя дарить чётное количество цветов? Его дарят только на поминальные даты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Natalia Belay

Ни в коем случае нельзя дарить близким людям чётное количество цветов, ведь такие букеты предназначены лишь для тех, кто покинул этот мир. Также нельзя дарить красные гвоздики. Эти цветы способны навредить человеку и привлечь опасности и неприятности со здоровьем. Лучше всего выбирать для подарка цветы светлых оттенков, чтобы они притягивали хорошую энергию.

Как правильно делать предложение руки и сердца

Как пишет «‎Вечерняя Москва», предложение руки и сердца необходимо делать по определённым правилам. Во-первых, молодому человеку нельзя брать кольцо в свои руки, он должен лишь преподнести возлюбленной коробочку с ювелирным украшением, а девушка уже сама его достанет. Также никогда не берите кольца из рук других людей. Если вам хотят передать украшение, то его можно взять только со стола или иной поверхности, иначе в личной жизни начнутся серьёзные проблемы.