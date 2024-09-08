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8 сентября, 12:00

Маникюр на удачу: какими цветами нужно красить ногти осенью 2024

Астрологи уверяют, что цвет маникюра может повлиять на фортуну этой осенью. Рассказываем, какие оттенки помогут обогатиться или найти свою любовь.

Эксперты в области астрологии говорят, что подбирать оттенки маникюра необходимо индивидуально для каждого сезона. Например, этой осенью ногти лучше покрывать пастельными, тёмно-синими и бордовыми цветами, ведь они помогут притянуть удачу, финансовые выгоды и приятные подарки.

Маникюр на осень 2024: астрологи рекомендуют выбирать лаки пастельных тонов. Фото © Freepik / kroshka__nastya

Маникюр на осень 2024: астрологи рекомендуют выбирать лаки пастельных тонов. Фото © Freepik / kroshka__nastya

Пастельные тона будут притягивать деньги до 22 сентября. «Ещё способствовать финансовому росту будет цвет пыльной розы и пудровый, а также все нюдовые оттенки», — уточнила астролог Валентина Вильнер.

Прекрасный период для того, чтобы покрыть ногти бордовым, кораллово-красным, чёрным или фиолетовым цветом, начнётся с 23 сентября и продлится до 17 октября. Однако осень не пройдёт и без ярких красок: с 18 октября по 11 ноября звёзды будут благосклонны к девушкам с пурпурным маникюром — он будет как магнит притягивать деньги и удачу.

Астрологический прогноз на осень 2024: тёмно-синие оттенки в маникюре принесут финансовое благополучие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanitaKo

Астрологический прогноз на осень 2024: тёмно-синие оттенки в маникюре принесут финансовое благополучие. Фото © Shutterstock / FOTODOM / TanitaKo

Как сообщает издание «Москва 24», с 12 ноября и до самого конца осени 2024 года стоит выбирать лаки в оттенке «мокрый асфальт», а также помогут поймать удачу коричневые и тёмно-синие варианты маникюра. Эта цветовая гамма будет положительно сказываться на самоощущении и внутренней энергии.

Надеемся, что благодаря этим советам астролога ваш маникюр будет неотразим, финансовое состояние улучшится, а удача будет сопутствовать во всех сферах жизни. Ранее Life.ru рассказал о благоприятных днях для шопинга в сентябре 2024.

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Shutterstock / FOTODOM / Bykfa, © Freepik

Дана Третьякова
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