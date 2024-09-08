5 любимых причёсок советских женщин, которые теперь вызывают смех

Мода постоянно меняется и совершенствуется. Это касается не только одежды, но и макияжа, причёсок. Как известно, в СССР достать что-то стильное или необычное было крайне сложно. В дефиците была и косметика, поэтому девушкам долгое время приходилось довольствоваться красной помадой и синими тенями. Единственное, что могли практически без проблем повторить советские модницы, — западные причёски. Порой, конечно, они подвергались изменениям и выглядели немного странно, зато по последней моде! Life.ru решил вспомнить о пяти любимых причёсках советских женщин, над которыми сейчас все смеются.

Гаврош — причёска для мужчин и женщин в СССР

Причёска гаврош в СССР полюбилась даже мужчинам. Фото © ТАСС / Юрий Венделин

Чёткой формы у этой причёски не существует, а напоминает она — бардак на голове. Основной чертой такой стрижки являются разноуровневые пряди и асимметрия. Её можно делать как на длинные, так и на короткие волосы, главное, чтобы на макушке оставались короткие волосы. Удивительно, но эта причёска полюбилась и мужчинам, особенно музыкантам.

Причёска «Шарик»

Укладки советских женщин: как девушки превращали свою голову в шарик. Фото © ТАСС / Владимир Витченко, Александр Сен

Дамы с короткими волосами очень любили превращать свою голову в шар. Они закручивали волосы и придавали маленьким кудряшкам форму с помощью большого количества лака. Чёлку обычно тоже подкручивали и приподнимали. Сейчас такие объёмные кудрявые головы выглядят очень странно, но раньше их можно было увидеть на любом празднике и торжественном мероприятии.

Бабетта с консервными банками

Бабетта — любимая причёска советских женщин. Фото © ТАСС

Одна из самых популярных советских причёсок — бабетта. В СССР её начали делать в 60-х годах. Главной особенностью этой укладки был невероятный объём. Девушки делали себе начёс и собирали волосы в шарик, а чёлку, как правило, оставляли гладкой и укладывали вбок. Так как не у всех дам хватало густоты волос для создания нужного объёма, некоторые шли на хитрости — подкладывали в волосы консервные банки, чулки, платки и многое другое. На что не пойдёшь ради моды!

Советская причёска сэссон

Короткое каре сэссон обрело популярность в СССР благодаря простоте в укладке. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Причёска сэссон, которая стала так популярна в СССР, напоминает слишком укороченное каре. Её полюбили за то, что она привлекала внимание и практически не требовала укладки. Она считается одной из первых модельных стрижек, которые были выполнены так, чтобы после мытья головы волосы сами ложились как нужно. Конечно, это было очень удобно, особенно для тех женщин, кто много работал и хотел всегда выглядеть стильно.

Химическая завивка из СССР

Вред химической завивки ощутили на себе советские модницы. Фото © "Карнавал" (1981), режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы Татьяна Лиознова, Анна Родионова / Kinopoisk

Химическая завивка — страшный сон для волос. Этот способ долговременной укладки является одним из самых вредоносных. К сожалению, когда она только появилась в СССР, об этом мало кто знал. Советские модницы желали стать обладательницами милых кудряшек, которые не нужно было укладывать каждый раз после мытья головы. Многие девушки тогда не знали, как правильно ухаживать за новой причёской, поэтому их голова становилась похожа на гнездо. Также любительницы такой завивки вскоре столкнулись с плохим качеством волос, которые было сложно восстановить.