Банда воровок снова обкрадывает дома россиян, украинцев и белорусов в Турции 8 сентября, 07:35 Банда воровок в Турции. Видео © SHOT

Девушки из банды воровок вышли на свободу и снова совершают налёты на дома русскоязычных в Турции. Ранее эти же преступницы обокрали более 50 квартир жителей Мерсина. Они выбирают в качестве жертв граждан РФ, Украины и Белоруссии. Об этом пишет SHOT.

Банда воровок в Турции. Видео © SHOT

Как рассказали пострадавшие, после сюжетов в турецких СМИ, где воровок показательно задержали, они некоторое время жили спокойно. Но не так давно местные вновь заметили подозрительно знакомые лица. Они отсмотрели камеры и были в шоке, когда узнали тех самых дам, орудующих в том же самом ЖК, где они уже обворовали несколько десятков квартир. Ущерб тогда составил более полутора миллионов долларов.

Первая попытка нового ограбления была неудачной. На днях банда вломилась в квартиру мужчины. Девушки свободно проникли на территорию того же ЖК, поднялись на этаж и вскрыли дверь. Но сюрприз — хозяин оказался дома. Воровки скрылись. Теперь местные жители снова живут в страхе. Женщины действуют крайне нагло — стучат в дверь и, если никто не открывает, вскрывают квартиры отвёртками и другими приспособлениями, крадут драгоценности, наличку и другие ценные вещи. В прошлый раз задерживали 10 девушек и двоих мужчин, в банде есть и несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержаны трое подозреваемых в хищении производственного оборудования для изготавливающего цемент завода на сумму три миллиарда рублей.

Авторы Татьяна Миссуми