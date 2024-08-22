Бывший Бузовой наобещал футболистке «Зенита» три люксовых авто по дешёвке и украл у неё 11 млн
Футболистка «Зенита» Якупова обвинила экс-парня Бузовой Лебедева в краже 11 млн
Бывшего ухажёра Ольги Бузова рэпера Радия Лебедева обвиняет в похищении 11 миллионов рублей полузащитница петербургского ФК «Зенит» Лина Якупова. Как сообщает Mash, сперва он предложил футболистке купить автомобиль и заработать на этом, потом просил занять денег на адвоката, а после этого пропал.
У мошенника была налаженная схема работы: он намечал себе цель, втирался к ней в доверие, создавал образ успешного предпринимателя, а потом делился главным «секретом» — рассказывал, что располагает доступом к электронным аукционам, где машины покупаются дешевле рыночных цен. Как только доверившаяся жертва переводила ему оговорённую сумму — как правило, многомиллионную — тот исчезал. Также произошло и с Якуповой, познакомившейся с Лебедевым в 2021 году. Он предложил ей приобрести три люксовых авто: Mercedes E-класса, Porsche Cayenne и «Гелендваген». Предполагалось, что спортсменка продаст их значительно дороже, чем купила.
Девушка переводила запрошенные суммы, но автомобилей взамен не получала. В 2023 рэпер сказал ей, что у него начались проблемы с законом и попросил денег на адвоката, каким-то образом убедив Якупову оформить четыре кредита и перевести ему. В итоге та всё поняла и обратилась в полиции с заявлением о финансовом ущербе на 11 миллионов рублей. Стоит отметить, что Лебедев вернул ей часть средств — 900 тысяч рублей, но после этого залёг на дно. Mash комментировать ситуацию Якупова не стала.
Радий Лебедев пытается создавать образ успешного бизнесмена и музыканта, у него опубликованы несколько композиций под сценическим именем Radiy. В 2021 году он мелькал в компании известной телеведущей Ольги Бузовой, что положило начало слухам о том, что они встречаются. Но стоит отметить и его собственные заслуги в том, чтобы стать знаменитым — в 2023 году Приморский суд приговорил его к трём годам условно за мошеннические действия, одновременно с этим он получил такой же срок в Октябрьском районном суде за другое правонарушение.
Ситуация, безусловно, неприятная, но украденные 11 миллионов меркнут на фоне проблем, в которые угодила российская певица Лариса Долина, внезапно узнавшая о том, что в её роскошную квартиру в Москве собираются въезжать новые собственники. Шокированная артистка выяснила, что оказывается она собственноручно продала квартиру незнакомцам, выдававшим себя за сотрудников спецслужб, и вдобавок перевела им 200 миллионов рублей. Новой владелицей апартаментов стала мать-одиночка в возрасте 34 лет. Предположительно, всю цепь событий организовали и контролировали с Украины, эта версия косвенно подтверждается тем, что мошенники взломали социальные сети певицы и опубликовали в них посты в поддержку ВСУ. Поняв, что случилось, Долина сделала официальное заявление по этой ситуации.