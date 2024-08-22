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22 августа, 18:50

Бывший Бузовой наобещал футболистке «Зенита» три люксовых авто по дешёвке и украл у неё 11 млн

Футболистка «Зенита» Якупова обвинила экс-парня Бузовой Лебедева в краже 11 млн

Футболистка петербургского «Зенита» Лина Якупова и бывший парень Ольги Бузовой Радий Лебедев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 23linka, radiy.official

Футболистка петербургского «Зенита» Лина Якупова и бывший парень Ольги Бузовой Радий Лебедев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / 23linka,
radiy.official

Бывшего ухажёра Ольги Бузова рэпера Радия Лебедева обвиняет в похищении 11 миллионов рублей полузащитница петербургского ФК «Зенит» Лина Якупова. Как сообщает Mash, сперва он предложил футболистке купить автомобиль и заработать на этом, потом просил занять денег на адвоката, а после этого пропал.

У мошенника была налаженная схема работы: он намечал себе цель, втирался к ней в доверие, создавал образ успешного предпринимателя, а потом делился главным «секретом» — рассказывал, что располагает доступом к электронным аукционам, где машины покупаются дешевле рыночных цен. Как только доверившаяся жертва переводила ему оговорённую сумму — как правило, многомиллионную — тот исчезал. Также произошло и с Якуповой, познакомившейся с Лебедевым в 2021 году. Он предложил ей приобрести три люксовых авто: Mercedes E-класса, Porsche Cayenne и «Гелендваген». Предполагалось, что спортсменка продаст их значительно дороже, чем купила.

Девушка переводила запрошенные суммы, но автомобилей взамен не получала. В 2023 рэпер сказал ей, что у него начались проблемы с законом и попросил денег на адвоката, каким-то образом убедив Якупову оформить четыре кредита и перевести ему. В итоге та всё поняла и обратилась в полиции с заявлением о финансовом ущербе на 11 миллионов рублей. Стоит отметить, что Лебедев вернул ей часть средств — 900 тысяч рублей, но после этого залёг на дно. Mash комментировать ситуацию Якупова не стала.

Радий Лебедев пытается создавать образ успешного бизнесмена и музыканта, у него опубликованы несколько композиций под сценическим именем Radiy. В 2021 году он мелькал в компании известной телеведущей Ольги Бузовой, что положило начало слухам о том, что они встречаются. Но стоит отметить и его собственные заслуги в том, чтобы стать знаменитым — в 2023 году Приморский суд приговорил его к трём годам условно за мошеннические действия, одновременно с этим он получил такой же срок в Октябрьском районном суде за другое правонарушение.

Похитившего 15 млн брянского "инвестора" поймали под Москвой
Похитившего 15 млн брянского "инвестора" поймали под Москвой

Ситуация, безусловно, неприятная, но украденные 11 миллионов меркнут на фоне проблем, в которые угодила российская певица Лариса Долина, внезапно узнавшая о том, что в её роскошную квартиру в Москве собираются въезжать новые собственники. Шокированная артистка выяснила, что оказывается она собственноручно продала квартиру незнакомцам, выдававшим себя за сотрудников спецслужб, и вдобавок перевела им 200 миллионов рублей. Новой владелицей апартаментов стала мать-одиночка в возрасте 34 лет. Предположительно, всю цепь событий организовали и контролировали с Украины, эта версия косвенно подтверждается тем, что мошенники взломали социальные сети певицы и опубликовали в них посты в поддержку ВСУ. Поняв, что случилось, Долина сделала официальное заявление по этой ситуации.

Юрий Лысенко
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