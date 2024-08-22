Похитившего 15 млн брянского "инвестора" поймали под Москвой
Полиция Брянска задержала лжеинвестора, который украл 15 млн руб у жителей
Задержанный лжеинвестор, укравший более 15 млн рублей у жителей региона. Обложка © Telegram / МВД МЕДИА
Полиция Брянска задержала 49-летнего лжеинвестора, который за три года украл у жителей региона 15 миллионов рублей. Мужчину нашли в Московской области.
Полиция Брянска задержала лжеинвестора, обманувшего жителей региона. Видео © Telegram / МВД МЕДИА
«Местный житель выдавал себя за представителя крупного зарубежного инвестиционного фонда. Потенциальных жертв он подыскивал на различных форумах и площадках в сети Интернет. Затем уже при личных встречах и в формате телефонного разговора мужчина убеждал потерпевших передать ему свои сбережения для выгодного вклада», — говорится в сообщении МВД России.
Конечно местные жители без зазрения совести отдавали обманщику свои сбережения, правда потом граждане не только не получили обещанной прибыли, но и не смогли вернуть назад деньги. Аферист, в свою очередь, перестал выходить на связь и его объявили в федеральный розыск.
За три года мошеннических схем жертвами лжеинвестора стали не менее восьми жителей региона. Мужчина украл у них более 15 миллионов рублей. Всем пострадавшим посоветовали обратиться в полицию.
Ранее Life.ru рассказал о том, что на удочку аферистов также попала певица Лариса Долина. Теперь исполнительницу ждёт большое количество разбирательств. Напомним, что певица сама продала квартиру в Москве и перевела 200 миллионов рублей неизвестным. Часть суммы певица перевела на счета, а часть — отдала курьеру Анжеле. Женщину задержали в подмосковной Балашихе. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разместили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. Возбуждено уголовное дело.