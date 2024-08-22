Похитившего 15 млн брянского "инвестора" поймали под Москвой

Полиция Брянска задержала 49-летнего лжеинвестора, который за три года украл у жителей региона 15 миллионов рублей. Мужчину нашли в Московской области.

Полиция Брянска задержала лжеинвестора, обманувшего жителей региона. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

«Местный житель выдавал себя за представителя крупного зарубежного инвестиционного фонда. Потенциальных жертв он подыскивал на различных форумах и площадках в сети Интернет. Затем уже при личных встречах и в формате телефонного разговора мужчина убеждал потерпевших передать ему свои сбережения для выгодного вклада», — говорится в сообщении МВД России.

Конечно местные жители без зазрения совести отдавали обманщику свои сбережения, правда потом граждане не только не получили обещанной прибыли, но и не смогли вернуть назад деньги. Аферист, в свою очередь, перестал выходить на связь и его объявили в федеральный розыск.