Ляйсан Утяшева попала на деньги, закупившись палёной косметикой у "директора ЦУМ"

По данным телеграм-канала, 15 августа менеджеру спортсменке и телеведущей Екатерине написали в WhatsApp с неизвестного номера — женщина представилась гендиректором ТЦ "ЦУМ". Она заявила, что магазин устроил ликвидацию люксовой косметики — 70% на подранные упаковки с целыми флакончиками. И приятный бонус — подарок за рекомендацию другу. Женщина настойчиво пыталась связаться с Ляйсан, но Екатерина сообщила, что сама расскажет Утяшевой про мегасейл. Девушка поделилась с Ляйсан про распродажу, заодно рассказала 30-летней личной визажистке Утяшевой, а та — своему 27-летнему приятелю-блогеру. Предложение Утяшевой понравилось.

Екатерина и визажистка Утяшевой закупились косметикой: духи Chanel и Tom Ford (более 10 флакончиков), кремы для лица Sisley Paris, сыворотки Clarins и Estee Lauder и другая косметика. Всё на вышло на сумму ₽101 тысячу. Знакомый также накупил брендовых кушонов, бальзамов LAMER, палетки Tom Ford на ₽26 тысяч. А дальше всё почти по одной схеме: в день доставки директорша написала Екатерине, визажистке и блогеру, что курьер привёз заказ по адресу, но никого не было, поэтому он повесил на ручку и уехал. В итоге вместо люксовых флакончиков — жёсткая дурнопахнущая паль, сорванные заводские плёнки и подранные упаковки. "Директорша ЦУМа" обещала вернуть деньги, просила реквизиты, но в итоге перестала выходить на связь.