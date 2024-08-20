Юрист объяснил, какие слова не стоит использовать при общении с мошенниками

Важно помнить, что в телефонных разговорах с подозрительными абонентами стоит быть особенно осторожным, предупреждает юрист Антон Палюлин. В интервью агентству "Прайм" специалист отметил, что использование таких слов, как "да" и "нет", может сыграть на руку мошенникам, так как они могут записать эти ответы и использовать в своих целях, например в разговорах с автоматическими банковскими системами. Вместо этого лучше использовать нейтральные фразы, такие как "алло" или "слушаю вас".

По словам юриста, нельзя раскрывать реквизиты банковских карт, так как это частая цель мошенников, которые могут притворяться сотрудниками службы безопасности банка. Он также подчеркнул, что банки никогда не звонят клиентам с просьбой предоставить информацию о счетах или личных данных.

Кроме того, он отметил, что представители правоохранительных органов не проводят допросы по телефону. В случае если вам звонит человек, представляющийся полковником, следует запросить официальную повестку, как это предусмотрено статьёй 188 Уголовно-процессуального кодекса РФ, и завершить разговор.