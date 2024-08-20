Россиян предупредили о популярном гаджете, который шпионит за владельцем

Смарт-часы — довольно популярный гаджет во всём мире, и Россия не является исключением. Это устройство облегчает жизнь владельцу, но вместе с этим может быть и опасным в случае попадания к мошенникам. Об этом в беседе с "Москвой-24" предупредил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Он объясняет, что умные часы передают информацию не только на смартфоны, но и в сторонние сервисы и приложения, где она может быть использована для создания персонализированной рекламы. Однако есть риск, что данные будут перехвачены или утекут по неосторожности.

По его словам, помимо злонамеренных действий, утечки могут произойти из-за невнимательности при чтении лицензионного соглашения, в котором может быть указано, что информация может быть передана третьим лицам.

"При этом организации, дорожащие своей репутацией, стараются передавать данные в обезличенном виде и тем самым сокращать потенциальные риски для конечных пользователей", — замечает эксперт.

Кроме того, ошибки или некомпетентность сотрудников могут привести к случайным утечкам, что порождает "серые" базы данных, которые могут быть использованы в преступных целях. Чем больше информации злоумышленник знает о жертве, тем легче ему провести мошенническую схему, подстроив её под интересы жертвы.

"Есть небольшие производители, для которых после утечки ничего не поменяется. А когда мы говорим о компаниях, которые работают в масштабах всего мира, то, если выяснится подобное, это может вызвать цепную реакцию отказов от их устройств и сервисов. Поэтому большие игроки не заинтересованы в недовольстве пользователей", — поясняет Ульянов.

Эксперт рекомендует использовать устройства от авторитетных брендов и регулярно обновлять программное обеспечение. Также важно использовать разные логины и пароли для разных сервисов, чтобы минимизировать риски утечки данных.