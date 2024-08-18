Названо лучшее место в квартире для установки роутера
IT-эксперт Бурхайло: Лучшее место для роутера — это центральная точка квартиры
Эти простые советы помогут читателям Life.ru максимально эффективно использовать возможности роутера. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Casezy idea
Многие россияне интересуются, где в квартире должен находиться роутер, чтобы интернет не подводил. На этот вопрос ответил руководитель Wi-Fi-отдела компании "Дом.ру" Вячеслав Бурхайло в интервью радио Sputnik.
Первым делом стоит помнить, что роутер не должен прятаться в закрытых шкафах или бетонных нишах. Он также не должен находиться рядом с крупными металлическими предметами, зеркалами или нагревательными приборами. Эти элементы могут создать помехи для сигнала.
По словам эксперта, оптимальное место для роутера — это центральная точка квартиры или место, где комнаты пересекаются. Такое расположение обеспечивает равномерное распределение сигнала по всей площади. Роутер не следует размещать слишком высоко на стене или слишком близко к полу, так как это может ослабить качество сигнала из-за его отражения от различных препятствий.
Важно, чтобы между роутером и устройствами, которые подключаются к нему, было не больше двух стен. Это поможет сохранить стабильность соединения.
Эти простые советы помогут вам максимально эффективно использовать возможности вашего роутера и наслаждаться бесперебойным интернетом.
Ранее техноэксперт дал рекомендации по защите данных на смартфоне. Он отметил, что для предотвращения утечки информации важно установить надёжный и уникальный пароль, настроить автоматическую блокировку экрана, а также отключать GPS, Bluetooth и подключаться только к защищённым Wi-Fi-сетям. Эти меры помогут предотвратить возможность удалённого доступа мошенников к вашему устройству.