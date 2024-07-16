В Москве суд оштрафовал компанию за схожее с националистским название Wi-Fi

Пресненский суд Москвы оштрафовал на десять тысяч рублей коммерческую организацию ООО "Телетор" за публичное демонстрирование экстремистской символики. Причиной стало название сети Wi-Fi, которое было до степени смешения схожим с лозунгом украинских националистов, сообщили в пресс-службе суда.

"Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере десять тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения — роутера ASUS", — отметили в инстанции.

По данным следствия, ООО "Телетор" в ходе апрельской выставки "Связь-2024" на территории Экспоцентра в Москве публично продемонстрировало "лозунг украинских националистов", использовав его для названия сети Wi-Fi. Сторона защиты не признала вину, указав, что не знали о таком названии до составления протокола. Настройки роутера были сброшены сотрудниками выставки, поэтому достоверно установить устройство, с помощью которого было изменено название, а также виновное лицо, невозможно.