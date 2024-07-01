Москвичка использовала запрещённый лозунг в школьном чате и теперь поплатится

В Москве суд оштрафовал женщину, которая разместила запрещённый лозунг в школьном чате в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

"Постановлением Измайловского районного суда города Москвы Лупырь Екатерине Алексеевне назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщине предъявили обвинение по административной статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. При этом не раскрывается, какой именно лозунг опубликовала подсудимая в школьном чате.