Москвичка использовала запрещённый лозунг в школьном чате и теперь поплатится
Суд оштрафовал москвичку на 2 тысячи руб. за запрещённый лозунг в школьном чате
В Москве суд оштрафовал женщину, которая разместила запрещённый лозунг в школьном чате в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
"Постановлением Измайловского районного суда города Москвы Лупырь Екатерине Алексеевне назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что женщине предъявили обвинение по административной статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций. При этом не раскрывается, какой именно лозунг опубликовала подсудимая в школьном чате.
А ранее Life.ru рассказывал, что жителя Нижегородской области оштрафовали на 50 тысяч рублей за мат и клевету в чате. Мужчина обвинил сотрудников товарищества собственников недвижимости в растрате средств. В ответ они подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
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