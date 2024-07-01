Россиянина оштрафовали за мат и клевету в домовом чате

Суд признал жителя города Бора Нижегородской области виновным в использовании нецензурной брани в домовом чате и обязал выплатить штраф за нанесение морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Конфликт по переписке начался с обвинения сотрудников товарищества собственников недвижимости (ТСН) в расходовании средств на личные нужды. В ответ на это они подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает "Российская газета".

Суд назначил лингвистическую экспертизу, по результатам которой слова ответчика сочли некорректными и выявили "негативную информацию в форме утверждений об истцах с применением отдельных выражений, обладающих признаками нецензурной брани". Примечательно, что во время конфликта ответчик не предоставил убедительных доказательств того, что работники ТСН использовали денежные средства не по назначению. По итогам слушания мужчину обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и принести извинения за необоснованное обвинение.

На данный момент наказание за использование бранной лексики закреплено в ст. 20.1 КоАП. Однако оно приобретает силу лишь в том случае, если человек нарушил общественный порядок. К примеру, за нецензурные выражения в общественном месте предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или же арест до 15 суток.