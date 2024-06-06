"По-другому не понимают": Число матерящихся россиян резко выросло за два года

Россияне стали чаще использовать жаргон и мат, пишет kp.ru со ссылкой на опрос, проведённый в честь Дня русского языка, который отмечается в четверг, 6 июня. Как выяснилось, количество матерщинников за два года увеличилось с 8% до 18%.

"Я часто на работе использую мат и жаргон. А что поделать, если коллеги по-другому не понимают", — отметил один из респондентов.

По данным исследования, стараются следить за чистотой речи и грамотностью 64% респондентов. Согласно предыдущему опросу, количество таких россиян составляло 76%. При этом 10% опрошенных признались, что пишут или говорят не очень грамотно — в 2022 году их было такое же количество. Вместе с тем увеличилось число граждан, которые следят за чистотой речи только в присутствии людей, которых считают важными для себя, или на работе. Этот показатель поднялся с 6% до 8%.

День русского языка учреждён в 2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения поэта Александра Пушкина.