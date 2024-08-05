Перечислены необходимые действия со смартфоном, чтобы избежать утечки данных

Вся информация, которая хранится у вас в смартфоне, может быть использована против вас. Поэтому особенно важно обеспечить безопасность данных, чтобы до них не могли добраться мошенники. О том как защитить гаджет от взлома, объяснил "Газете.ru" техноэксперт Сергей Биржевой.

В первую очередь он призвал россиян установить надёжный и уникальный пароль, который сочетает в себе буквы, цифры, знаки препинания и специальные символы. Не менее важно настроить автоматическую блокировку телефона, чтобы он сам выключал экран через установленное время.

Кроме того, отключайте GPS и Bluetooth, когда вы ими не пользуетесь. Мошенники могут использовать их для синхронизации своего устройства с вашим, а также отслеживать вас.

"Wi-Fi — ещё один канал, с помощью которого можно незаметно получить удалённый доступ к вашим данным. Подключайте свой телефон только к защищённым сетям с паролями, особенно в общественных местах, где предлагается бесплатный Wi-Fi", — подчеркнул эксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!".

Не забывайте контролировать права приложений. Не разрешайте им бездумно пользоваться камерой, микрофоном и геолокацией. Делайте резервные копии фотографий, видео, музыки, писем, контактов и храните их на компьютере, USB-накопителе или в облачном хранилище. Если меняете смартфон, убедитесь, что вся личная информация и контент удалены в старом гаджете.