Перечислены необходимые действия со смартфоном, чтобы избежать утечки данных
Эксперт Биржевой: Контролируйте права приложений, чтобы избежать утечки данных
Вся информация, которая хранится у вас в смартфоне, может быть использована против вас. Поэтому особенно важно обеспечить безопасность данных, чтобы до них не могли добраться мошенники. О том как защитить гаджет от взлома, объяснил "Газете.ru" техноэксперт Сергей Биржевой.
В первую очередь он призвал россиян установить надёжный и уникальный пароль, который сочетает в себе буквы, цифры, знаки препинания и специальные символы. Не менее важно настроить автоматическую блокировку телефона, чтобы он сам выключал экран через установленное время.
Кроме того, отключайте GPS и Bluetooth, когда вы ими не пользуетесь. Мошенники могут использовать их для синхронизации своего устройства с вашим, а также отслеживать вас.
"Wi-Fi — ещё один канал, с помощью которого можно незаметно получить удалённый доступ к вашим данным. Подключайте свой телефон только к защищённым сетям с паролями, особенно в общественных местах, где предлагается бесплатный Wi-Fi", — подчеркнул эксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!".
Не забывайте контролировать права приложений. Не разрешайте им бездумно пользоваться камерой, микрофоном и геолокацией. Делайте резервные копии фотографий, видео, музыки, писем, контактов и храните их на компьютере, USB-накопителе или в облачном хранилище. Если меняете смартфон, убедитесь, что вся личная информация и контент удалены в старом гаджете.
Если всё-таки посторонние смогли добраться до ваших данных, не паникуйте. Например, если проблема с картой, нужно позвонить в банк и попросить её заблокировать. Если есть подозрение, что утечка произошла через электронную почту, смените пароль от неё в первую очередь. Предупредите родственников, друзей, а также всех, с кем у вас есть контакт в Интернете, что ваши данные украли.
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