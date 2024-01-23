Госдума одобрила ужесточение наказания за утечку личных данных Госдума приняла в I чтении проекты об усилении наказания за утечку личных данных 23 января, 12:49 ГД ужесточает административные санкции за утечку персональных данных. Обложка © Shutterstock

Госдума РФ одобрила в первом чтении два законопроекта об ужесточении наказания за нарушения в сфере защиты персональных данных. Максимальное взыскание предполагается в размере 3% от выручки фирмы.

Документ в нижнюю палату парламента внесла в декабре 2023 года группа сенаторов и депутатов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарём генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Сенатор отмечал, что всё чаще персональные данные попадают в руки мошенников, поэтому россияне просят законодателей решить эту проблему.

"Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100–300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на чёрном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России", — заявлял ранее Турчак.

После вступления законопроекта в силу размер штрафов для должностных лиц за утечку персональных данных составит от 800 тысяч до двух миллионов рублей, а для юридических — 3–15 миллионов. При этом за повторное нарушение организация может заплатить уже сотни миллионов рублей в зависимости от выручки компании.

Напомним, в начале декабря прошлого года "Единая Россия" внесла в Государственную думу ряд законопроектов, ужесточающих наказание за утечки персональных данных. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак пояснил, что многие компании воспринимают личную информацию людей как способ заработка и их не останавливают штрафы в 100–300 тысяч рублей. Сенатор отметил, что ущерб от утечек только в 2022 году составил минимум восемь миллиардов рублей.

Авторы Татьяна Миссуми