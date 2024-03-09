Что делать при утечке персональных данных: советы эксперта

Личные данные, включая пароль от электронной почты, номер банковской карты или номер телефона, могут быть украдены. Чтобы этого не произошло, нужно принять определённые меры.

Как рассказал RT директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов, необходимо в случае беды обратиться в службы, которые помогут в конкретной ситуации. Например, если проблема с картой, нужно позвонить в банк и попросить её заблокировать. В полиции помогут сделать всё, чтобы предотвратить использование паспортных данных (вроде оформления мошеннического кредита). Также специалист порекомендовал поменять пароли от всех аккаунтов, потенциально связанных с утраченными данными.

"Если у вас есть подозрение, что утечка произошла через вашу электронную почту, смените пароль от неё в первую очередь. Предупредите родственников, друзей, а также всех, с кем у вас есть контакт в Интернете, что ваши данные украли", — сообщил Липов.

Эксперт также напомнил о необходимости связаться со спецслужбами, занимающимися защитой персональных данных. В РФ это Роскомнадзор, который при получении всех необходимых данных поможет определить шаги для защиты. Нелишне применять двухфакторную аутентификацию, где это возможно. И уж точно не стоит открывать подозрительные ссылки или же передавать незнакомым людям свои данные.