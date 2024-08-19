Кибермошенники взялись за коммуналку: раскрыта новая схема обмана доверчивых россиян

Мошенники каждый день придумывают всё новые и новые схемы, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. Сейчас они занялись сферой ЖКХ, предупредил депутат Мособлдумы Олег Гаджиев.

Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям подчеркнул, что цифровые мошенники звонят гражданам с различными предложениями: проверка счётчиков, бонус на оплату коммунальных услуг. Главная их цель — получить доступ к "Госуслугам".

Также злоумышленники "продают" товары через домовые чаты и открывают фейковые благотворительные сборы, в том числе на нужды бойцов СВО, отметил парламентарий. Когда мошенники получат деньги, перестают выходить на связь.

"Рекомендаций для защиты от таких видов мошенничества несколько, но в первую очередь — это ваша бдительность и личная кибергигиена", — цитирует депутата РИАМО.