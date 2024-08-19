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Регион
19 августа, 14:57

Кибермошенники взялись за коммуналку: раскрыта новая схема обмана доверчивых россиян

Депутат Гаджиев: Кибермошенники взялись за сферу ЖКХ

Мошенники каждый день придумывают всё новые и новые схемы, чтобы завладеть деньгами доверчивых граждан. Сейчас они занялись сферой ЖКХ, предупредил депутат Мособлдумы Олег Гаджиев.

Председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям подчеркнул, что цифровые мошенники звонят гражданам с различными предложениями: проверка счётчиков, бонус на оплату коммунальных услуг. Главная их цель — получить доступ к "Госуслугам".

Также злоумышленники "продают" товары через домовые чаты и открывают фейковые благотворительные сборы, в том числе на нужды бойцов СВО, отметил парламентарий. Когда мошенники получат деньги, перестают выходить на связь.

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"Рекомендаций для защиты от таких видов мошенничества несколько, но в первую очередь — это ваша бдительность и личная кибергигиена", — цитирует депутата РИАМО.

Кстати, мошенники также активизировались в преддверии 1 сентября. Кроме того, они придумали новую схему развода при "продаже" автомобилей из Европы.

Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Борис Эльфанд
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