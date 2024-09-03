В Крыму раскрыли кражу оборудования для цементного завода на 3 млрд рублей

«Кражу производственного оборудования для цементного завода на сумму порядка 3 млрд рублей раскрыли мои коллеги из МВД по Республике Крым. Задержаны трое подозреваемых. По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации», — написала она.

Ранее Life.ru сообщал о том, как в Калужской области полицейские задержали курьера, который по наводке мошенников украл большую сумму у живущей в Обнинске пенсионерки. Женщину развели по хитрой схеме: сначала ей написал начальник с бывшей работы, предупредив о том, что её собираются обокрасть. Потом ей позвонил незнакомец, представившийся правоохранителем, и попросил снять накопление на внушительные 21 миллион рублей и вручить их курьеру. Растерявшаяся женщина попалась на уловку, но курьеру передала только 7 миллионов, ведь, к её удаче, снять больше через банкомат не вышло.