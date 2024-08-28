Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 13:18

Курьер-аферист по просьбе мошенников украл у пенсионерки 7 млн рублей, но попался в аэропорту

В Москве задержали курьера, похитившего у пенсионерки из Обнинска 7 млн рублей

Полиция Калужской области задержала курьера, который украл круглую сумму у пожилой жительницы Обнинска по просьбе мошенников. Афериста нашли в аэропорту Москвы, сообщает МВД России.

Как рассказала потерпевшая, ей на телефон поступило сообщение от начальника с бывшего места работы. Тот сообщил, что у пенсионерки собираются украсть деньги со счетов. После этого женщине набрал незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он попросил, в рамках безопасности, снять накопления в сумме 21 млн рублей, чтобы потом передать их курьеру.

Развели как детей: 5 звёзд, которые стали жертвами мошенников
Развели как детей: 5 звёзд, которые стали жертвами мошенников

«Жительница Обнинска выполнила указания незнакомцев, но отдала курьеру только 7 млн рублей, которые ей единовременно смог выдать банк. Только после этого обманутая пенсионерка решила позвонить своему бывшему руководителю и поняла, что тот в действительности ей не писал», — сообщили в министерстве.

В итоге 19-летнего курьера — жителя Сибирского федерального округа — задержали в аэропорту Москвы. Молодой человек планировал улететь к себе домой. Курьером парня наняли неизвестные ребята через интернет. Похищенные деньги посыльный перевёл на третьи счета. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.

Ростовчанка по указке аферистов стала серийной поджигательницей ТЦ, чтобы предотвратить "теракты"
Ростовчанка по указке аферистов стала серийной поджигательницей ТЦ, чтобы предотвратить "теракты"

Ранее Life.ru рассказывал, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты стали втираться в доверие граждан под видом сотрудников Россетей, они взламывают аккаунт на Госуслугах под предлогом замены счётчиков. А после ареста Павла Дурова под видом сотрудников техподдержки злоумышленники стали пугать пользователей Telegram потерей чатов и каналов. Под видом специалистов они предлагают сделать резервную копию данных или перенести их на безопасный ресурс.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Наталья Афонина
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Происшествия
  • Калужская область
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров