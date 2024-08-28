Курьер-аферист по просьбе мошенников украл у пенсионерки 7 млн рублей, но попался в аэропорту

Полиция Калужской области задержала курьера, который украл круглую сумму у пожилой жительницы Обнинска по просьбе мошенников. Афериста нашли в аэропорту Москвы, сообщает МВД России.

Как рассказала потерпевшая, ей на телефон поступило сообщение от начальника с бывшего места работы. Тот сообщил, что у пенсионерки собираются украсть деньги со счетов. После этого женщине набрал незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он попросил, в рамках безопасности, снять накопления в сумме 21 млн рублей, чтобы потом передать их курьеру.

«Жительница Обнинска выполнила указания незнакомцев, но отдала курьеру только 7 млн рублей, которые ей единовременно смог выдать банк. Только после этого обманутая пенсионерка решила позвонить своему бывшему руководителю и поняла, что тот в действительности ей не писал», — сообщили в министерстве.

В итоге 19-летнего курьера — жителя Сибирского федерального округа — задержали в аэропорту Москвы. Молодой человек планировал улететь к себе домой. Курьером парня наняли неизвестные ребята через интернет. Похищенные деньги посыльный перевёл на третьи счета. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.