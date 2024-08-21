Развели как детей: 5 звёзд, которые стали жертвами мошенников

Лёгкие деньги манят многих людей, хотя получить их, как правило, можно отнюдь не самыми честными способами. В последние годы активно набирает популярность такая "профессия", как мошенник. Особо удачливые хитрецы умело втираются в доверие, придумывают различные схемы и в один миг могут обобрать человека до нитки. Их целью часто становятся богатые люди, знаменитости. Сейчас в СМИ появляется всё больше информации о новых случаях, когда знаменитости становятся жертвами подлых аферистов. Life.ru решил рассказать о пяти звёздах, которых мошенники развели, словно детей.

Лариса Долина осталась без квартиры

Ларису Долину мошенники оставили без квартиры и денег. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Недавно Лариса Долина лишилась элитной пятикомнатной квартиры в Москве. Дело в том, что на ней аферисты отработали одну из своих схем. Долиной поступил звонок из "спецслужб": артистку предупредили, что мошенники заинтересовались её квартирой, но есть способ их отвадить. Аферисты уговорили звезду продать жилплощадь, объяснив, что сделка будет фиктивная — "на бумаге", а деньги, вырученные за квартиру, нужно перевести на специальный счёт, чтобы их не украли. Как только Лариса Александровна перевела деньги в "нужное место", аферисты скрылись и певица в ужасе осознала, что повелась на очередную схему.

Ляйсан Утяшева купила подделку

Ляйсан Утяшева купила палёную косметику за 130 тысяч рублей. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

А вот и ещё одна свежая история о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Кажется, Ляйсан Утяшева и её помощница этой поговорки никогда не слышали, поэтому и попались на крючок мошенников. Помощнице гимнастки написала девушка, которая представилась гендиректором ЦУМа и сообщила, что у неё есть интересное предложение для звезды. Однако её номер аферистка всё-таки не получила и рассказала помощнице, что сейчас можно купить люксовую косметику со скидкой в 70%, единственный минус — подранные упаковки. Ляйсан такое предложение заинтересовало, и она оформила заказ почти на 130 тысяч рублей. Когда курьер должен был доставить косметику, "гендиректор" сообщила, что он якобы не застал никого дома, поэтому повесил пакет с косметикой на ручку двери. Пакет действительно был, вот только его содержимое оказалось дешёвой подделкой, которую видно невооружённым глазом. Звезда уже обратилась в полицию, но мошенников пока что не нашли.

Леру Кудрявцеву развела "Наташа из США"

Лера Кудрявцева стала жертвой мошенников и перевела им 180 тысяч рублей. Фото © ТАСС / Софья Сандурская

Лере Кудрявцевой пришло сообщение с незнакомого номера, девушка представилась "Наташей из США". Кудрявцеву это ничуть не смутило, ведь в Америке у неё действительно жила подруга Наташа. Между дамами завязался разговор, и тогда аферисты начали действовать. Лже-Наташа попросила звезду помочь ей провести одну финансовую операцию, потому что у неё никак не получается перевести деньги в Россию. Лера с радостью согласилась помочь и перевела на карту мошенникам 180 тысяч рублей. Чуть позже, связавшись со своей настоящей знакомой, телеведущая выяснила, что её обманули.

Дмитрий Певцов неудачно посотрудничал с ФСБ

У Дмитрия Певцова мошенники украли больше миллиона рублей. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Дмитрий Певцов попался на один из самых примитивных разводов. Ему позвонили мошенники и представились сотрудниками ФСБ. Они сообщили певцу, что его банковские счета пытаются взломать, поэтому Дмитрию необходимо срочно перевести деньги на "безопасный счёт банка", пока не отобьют атаку хакеров. Доверившись доблестным "спецслужбам", Певцов перевёл более миллиона рублей по указанному адресу. После успешной операции мошенники и деньги растворились в неизвестности.

Ирина Хакамада хотела помочь подруге, но осталась без денег

Юрист заявил, что шансы Ирины Хакамады вернуть деньги слишком малы. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Ирину Хакамаду попросила о помощи её подруга. Женщине была необходима кругленькая сумма. Ирина, конечно же, согласилась дать денег и перевела на нужный счёт 400 тысяч рублей. Вот только оказалось, что средства ушли аферистам, а сама подруга даже не знала, что просила Хакамаду о помощи. Юрист звезды утверждает, что вернуть деньги будет очень сложно, а скорее, просто невозможно, ведь все средства сразу же наверняка обналичили или перевели в криптовалюту.