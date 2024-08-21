Разведчик выбрал главного патриота среди российских артистов, и это не Shaman

Актрису Яну Поплавскую, которая сейчас находится в Курске с гуманитарной помощью, назвали образцом артиста-патриота. Такое громкое заявление сделал командир отделения роты разведки 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Дмитрий Дементьев в беседе с NEWS.ru.

«Мне близка позиция Яны Поплавской. Вот образ мирного патриота. Сейчас она в Курске, повезла гуманитарную помощь. Ранее выезжала неоднократно с 2014-го туда, где более всего нужна помощь. Есть и другие артисты-патриоты, безусловно. Они стоят плечом к плечу с нами — военными», — заявил Дементьев.

Фонд Яны Поплавской за несколько дней собрал более 7 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на помощь жителям Курской области. Как отметила сама звезда фильма «Про Красную Шапочку», крупные пожертвования также делают другие артисты, в их числе Виктор Раков, Вадим Колганов, Александр Михайлов и Николай Носков.