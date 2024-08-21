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21 августа, 12:15

Разведчик выбрал главного патриота среди российских артистов, и это не Shaman

Разведчик Дементьев: Поплавская является настоящим образцом артиста-патриота

Яна Поплавская. Фото © VK / yanapoplavskaya

Яна Поплавская. Фото © VK / yanapoplavskaya

Актрису Яну Поплавскую, которая сейчас находится в Курске с гуманитарной помощью, назвали образцом артиста-патриота. Такое громкое заявление сделал командир отделения роты разведки 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Дмитрий Дементьев в беседе с NEWS.ru.

«Мне близка позиция Яны Поплавской. Вот образ мирного патриота. Сейчас она в Курске, повезла гуманитарную помощь. Ранее выезжала неоднократно с 2014-го туда, где более всего нужна помощь. Есть и другие артисты-патриоты, безусловно. Они стоят плечом к плечу с нами — военными», — заявил Дементьев.

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Фонд Яны Поплавской за несколько дней собрал более 7 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на помощь жителям Курской области. Как отметила сама звезда фильма «Про Красную Шапочку», крупные пожертвования также делают другие артисты, в их числе Виктор Раков, Вадим Колганов, Александр Михайлов и Николай Носков.

Поддержку жителям Курской области в том числе оказывает и певец Shaman. В частности, он перепел свой хит «Я русский». Теперь в песне поётся «Я курский». Композиция сопровождается нарезкой кадров с выступлений артиста, а также записями из региона. В видеоролике присутствуют и доноры крови, и спасатели МЧС. Также показаны кадры раздачи гуманитарной помощи курянам. Кроме того, Shaman перечислил миллион рублей пострадавшим в Курской области.

Алёна Зиновьева
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