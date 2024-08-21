Российские знаменитости до и после СИЗО: как изменились их жизнь и внешность Как изменились знаменитости после СИЗО? Life.ru показывает, как тюрьма влияет на внешность и жизнь звёзд — от Блиновской до Ефремова. 21 августа, 13:35 Как изменились известные блогеры после попадания в СИЗО. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax, © Freepik / pikisuperstar, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Попасть за решётку — испытание не для слабонервных, а для знаменитостей это ещё и серьёзный удар по репутации и внешнему виду. Давайте посмотрим, как тюрьма и СИЗО повлияли на наших героев — от блестящих светских львиц до скандальных блогеров.

«Королева марафонов» Елена Блиновская

Елена Блиновская: до и после тюрьмы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / elena_blinovskaya, © ТАСС / Валерий Шарифулин

Елена Блиновская, автор «Марафона желаний», была иконой роскоши. Всегда с идеально уложенными волосами, в брендовой одежде и с безупречным макияжем, она умела произвести впечатление. Но после задержания и помещения в СИЗО облик Блиновской изменился. Соцсети всколыхнули снимки, на которых Елена предстала без привычной гламурной маски: слегка осунувшееся лицо, простая одежда и отсутствие привычного блеска в глазах. СИЗО добавил ей годков, но многие считают, что за переменами в образе кроются внутренний рост и переоценка ценностей.

Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов: до и после заключения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ayazshabutdinov, © ТАСС / Михаил Терещенко

Аяз Шабутдинов — человек, построивший империю с нуля и ставший символом успеха среди молодых предпринимателей. Но жизнь повернулась на 180 градусов, и он оказался в СИЗО. На снимках до задержания Аяз Шабутдинов — энергичный, целеустремлённый парень с яркими глазами и уверенной улыбкой. Но всего лишь несколько месяцев за решёткой не прошли бесследно — на последних фотографиях видно, как он сильно изменился: лицо стало более измождённым, улыбка исчезла, а глаза потускнели. Аяз, возможно, вышел из тюрьмы другим человеком и внешне, и внутренне.

Стриммер Эдвард Бил

Эдвард Бил: до СИЗО и после — две разные жизни. Фото © VK / Edward Bil, © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Эдвард Бил, блогер, прославившийся своим хулиганским поведением на дорогах и в Интернете, был ярким представителем молодёжи, которая не знает преград. Однако тюремная камера не щадит никого. До ареста Бил был известен своими яркой внешностью и энергией, а после заключения появился в кадре несколько другим человеком: подуставшим, с тёмными кругами под глазами. Но, судя по всему, его энергия и задор никуда не испарились.

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов: со свободы в тюремные стены. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, Вячеслав Прокофьев

Михаил Ефремов, талантливый актёр с многолетним опытом, оказался в тюрьме после громкого дела об аварии. Прежде он был олицетворением творческой богемы: лёгкая небрежность в стиле, харизматичная улыбка, обаяние. Однако годы в заключении изменили его до неузнаваемости. На редких фотографиях из тюрьмы видно, как он постарел: лицо стало более осунувшимся, а волосы поседели. Ефремов продолжает отбывать срок, но ожидается, что его освободят в декабре 2024 года. Каким он выйдет на свободу — это уже другой вопрос.

Юрий Хованский

Юрий Хованский: жизнь до и после решётки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yurykhovansky, © ТАСС / Валентин Егоршин

Юрий Хованский, блогер и стендапер, которого любили за его острый язык и дерзость, тоже ощутил на себе все «прелести» тюремной жизни. Прежде он был всегда на волне, готовый высмеять кого угодно, и ухмылка не сходила с его лица. Но, после того как Юрий оказался за решёткой, его внешний вид изменился кардинально. На фотографиях из СИЗО видно, что он похудел, лицо осунулось, а из глаз пропал тот огонь, который был его визитной карточкой. Впрочем, с тех пор прошла уже пара лет, вроде бы парень отошёл. Но, в отличие от этих звёзд нашей эстрады, уже давно смирился со званием скуфа…

Жизнь за решёткой не проходит бесследно ни для кого, и особенно это заметно на знаменитостях. Каждый из них вышел из СИЗО или тюрьмы не просто с изменившейся внешностью, но и, вероятно, с другими взглядами на жизнь. Тюрьма — это не просто стены, это место, где ломаются судьбы и меняются люди.

Авторы Сергей Трофимов