Видео из палаты вскрыло хайп скандального блогера Эдварда Била на "ампутации" ноги
Блогера Била готовят к выписке, а угроза ампутации у него ноги оказалась фейком
Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL
Блогера Эдварда Била, который был арестован за незаконное ношение полицейской формы, но отправлен в больницу с травмой ноги, готовят к выписке. Никакой "сложной" операции и угрозы ампутации ноги в действительности не было. Об этом пишет Mash, публикуя видео с веселящимся в палате стримером.
Эдвард Бил готовится к выписке. Видео © Telegram / Mash
Окружение Била вовсю раздавало комментарии журналистам, что блогер якобы находится в тяжёлом состоянии и может лишиться ноги. Фейк расходился благодаря тому, что медицинским работникам приходилось сохранять врачебную тайну. Как выяснилось, Бил действительно сломал ногу, упав с самоката в Сочи. Местные врачи его прооперировали, установили штифт и зашили рану.
После того как суд отправил блогера под арест, он начал жаловаться на загноение раны. 31 июля к нему в изолятор приехали медики, осмотрели травму и госпитализировали. Операция длилась всего получаса и не представляла никакой угрозы для здоровья блогера. Ему удалили гнойный очаг и оставили в клинике на восстановление.
Однако желая вызвать интерес к себе и каким-то образом избежать ареста, Бил и его команда начали тиражировать новость о том, что врачи якобы намеревались ампутировать конечность из-за развившегося сепсиса. Сейчас блогер чувствует себя хорошо и его в ближайшее время отправят в СИЗО отсиживать срок, назначенный судом за правонарушение с формой.
Напомним, 30 июля Эдварда Била арестовали на 14 суток из-за пранка с "самокатной патрульной службой". Однако позже сообщалось, что его госпитализировали из-за последствий "запущенного перелома" ноги и "заражения крови". Уже 1 августа Билу сделали операцию. Команда блогера рассказала, что удалось "сохранить ногу" и якобы избежать ампутации.