Видео из палаты вскрыло хайп скандального блогера Эдварда Била на "ампутации" ноги Блогера Била готовят к выписке, а угроза ампутации у него ноги оказалась фейком 9 августа, 08:50 Эдвард Бил. Обложка © Telegram / EDWARD BIL

Блогера Эдварда Била, который был арестован за незаконное ношение полицейской формы, но отправлен в больницу с травмой ноги, готовят к выписке. Никакой "сложной" операции и угрозы ампутации ноги в действительности не было. Об этом пишет Mash, публикуя видео с веселящимся в палате стримером.

Эдвард Бил готовится к выписке. Видео © Telegram / Mash

Окружение Била вовсю раздавало комментарии журналистам, что блогер якобы находится в тяжёлом состоянии и может лишиться ноги. Фейк расходился благодаря тому, что медицинским работникам приходилось сохранять врачебную тайну. Как выяснилось, Бил действительно сломал ногу, упав с самоката в Сочи. Местные врачи его прооперировали, установили штифт и зашили рану.

После того как суд отправил блогера под арест, он начал жаловаться на загноение раны. 31 июля к нему в изолятор приехали медики, осмотрели травму и госпитализировали. Операция длилась всего получаса и не представляла никакой угрозы для здоровья блогера. Ему удалили гнойный очаг и оставили в клинике на восстановление.

Однако желая вызвать интерес к себе и каким-то образом избежать ареста, Бил и его команда начали тиражировать новость о том, что врачи якобы намеревались ампутировать конечность из-за развившегося сепсиса. Сейчас блогер чувствует себя хорошо и его в ближайшее время отправят в СИЗО отсиживать срок, назначенный судом за правонарушение с формой.

Авторы Татьяна Миссуми