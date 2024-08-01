Блогер Эдвард Бил госпитализирован из спецприёмника, ему грозит ампутация ноги

Скандального блогера Эдварда Била экстренно госпитализировали из столичного спецприёмника с подозрением на заражение крови. Как передаёт телеграм-канал Mash, опубликовавший видеозапись с места событий, ему может грозить ампутация левой ноги.

Эдварда Била привезли на скорой в больницу, где ему могут ампутировать ногу. Видео © Telegram / Mash

Телеграм-канал сообщает, что всему виной падение на самокате, которое произошло месяц назад, в результате чего блогер получил открытый перелом ноги. Он не успел полностью восстановиться, вследствие чего неделю назад конечность начала опухать в месте перелома, а вечером 31 июля ему стало хуже.

Нога Эдварда Била покрылась пятнами и воспалилась, её могут ампутировать. Фото © Telegram / Mash

Сообщается, что ближе к полуночи пранкера увезли из спецучреждения в одну из московских больниц. Сам блогер сетует на медиков в спецприёмнике, которые, по словам самого Эдварда Била, не оказали ему должную помощь.