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1 августа, 00:33

Блогер Эдвард Бил госпитализирован из спецприёмника, ему грозит ампутация ноги

Mash: Эдварда Била доставили в больницу с подозрением на заражение крови

Скандальному блогеру Эдварду Билу могут ампутировать ногу. Обложка YouTube / Edward Bil

Скандальному блогеру Эдварду Билу могут ампутировать ногу. Обложка YouTube / Edward Bil

Скандального блогера Эдварда Била экстренно госпитализировали из столичного спецприёмника с подозрением на заражение крови. Как передаёт телеграм-канал Mash, опубликовавший видеозапись с места событий, ему может грозить ампутация левой ноги.

Эдварда Била привезли на скорой в больницу, где ему могут ампутировать ногу. Видео © Telegram / Mash

Телеграм-канал сообщает, что всему виной падение на самокате, которое произошло месяц назад, в результате чего блогер получил открытый перелом ноги. Он не успел полностью восстановиться, вследствие чего неделю назад конечность начала опухать в месте перелома, а вечером 31 июля ему стало хуже.

Нога Эдварда Била покрылась пятнами и воспалилась, её могут ампутировать. Фото © Telegram / Mash

Нога Эдварда Била покрылась пятнами и воспалилась, её могут ампутировать. Фото © Telegram / Mash

Сообщается, что ближе к полуночи пранкера увезли из спецучреждения в одну из московских больниц. Сам блогер сетует на медиков в спецприёмнике, которые, по словам самого Эдварда Била, не оказали ему должную помощь.

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Ранее Life.ru писал, что 30 июля суд в Москве привлёк блогера Эдварда Била к административной ответственности. Пранкеру назначили арест на срок 14 суток.

Алексей Соловьёв
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