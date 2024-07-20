"Вы чё творите?": Появилось видео, на котором Эдвард Бил прессует самокатчиков
SHOT публикует видео попытки "патруля" Эдварда Била отобрать самокат в Одинцове
Блогер Эдвард Бил, арестованный на 13 суток после организации "самокатного патруля", пытался конфисковать транспорт у жителей Одинцова. На видео SHOT запечатлена такая попытка. Пранкер и его напарник Егор Ч., который представился "старшим сержантом Решалой", прикрывались неким "кодексом".
Попытка "патруля" Эдварда Била отобрать самокат в Одинцове. Видео © SHOT
"Самокат мы конфискуем, вас — в отдел! Вы ехали по встречке... [Статья] 55-я, часть третья <...> самокатного кодекса! Оформляйте, инспектор", — говорит блогер.
Однако, заметив странную форму "самокатной патрульной службы" и нелепые погоны, жертвы розыгрыша поняли, что к чему. К слову, "правоохранители" даже оформили липовые протоколы об административном нарушении.
Напомним, Эдвард Бил организовал "самокатную патрульную службу" и вместе с другом начал приставать к владельцам такого транспорта. Розыгрыш блогер отыграл в форме, похожей на полицейскую. В конце концов на пранкера пожаловались, его задержали и приговорили к 13 суткам административного ареста.