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20 июля, 14:25

"Вы чё творите?": Появилось видео, на котором Эдвард Бил прессует самокатчиков

SHOT публикует видео попытки "патруля" Эдварда Била отобрать самокат в Одинцове

Блогер Эдвард Бил, арестованный на 13 суток после организации "самокатного патруля", пытался конфисковать транспорт у жителей Одинцова. На видео SHOT запечатлена такая попытка. Пранкер и его напарник Егор Ч., который представился "старшим сержантом Решалой", прикрывались неким "кодексом".

Попытка "патруля" Эдварда Била отобрать самокат в Одинцове. Видео © SHOT

"Самокат мы конфискуем, вас — в отдел! Вы ехали по встречке... [Статья] 55-я, часть третья <...> самокатного кодекса! Оформляйте, инспектор", — говорит блогер.

Однако, заметив странную форму "самокатной патрульной службы" и нелепые погоны, жертвы розыгрыша поняли, что к чему. К слову, "правоохранители" даже оформили липовые протоколы об административном нарушении.

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Напомним, Эдвард Бил организовал "самокатную патрульную службу" и вместе с другом начал приставать к владельцам такого транспорта. Розыгрыш блогер отыграл в форме, похожей на полицейскую. В конце концов на пранкера пожаловались, его задержали и приговорили к 13 суткам административного ареста.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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