"Вы чё творите?": Появилось видео, на котором Эдвард Бил прессует самокатчиков

Блогер Эдвард Бил, арестованный на 13 суток после организации "самокатного патруля", пытался конфисковать транспорт у жителей Одинцова. На видео SHOT запечатлена такая попытка. Пранкер и его напарник Егор Ч., который представился "старшим сержантом Решалой", прикрывались неким "кодексом".

Попытка "патруля" Эдварда Била отобрать самокат в Одинцове. Видео © SHOT

"Самокат мы конфискуем, вас — в отдел! Вы ехали по встречке... [Статья] 55-я, часть третья <...> самокатного кодекса! Оформляйте, инспектор", — говорит блогер.