Пранкера Эдварда Била арестовали на 13 суток за организацию "самокатного патруля"
Блогер Эдуард Биль (псевдоним — Эдвард Бил) в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток после езды на самокате в полицейской форме. Мещанский районный суд города Москвы признал его виновным по статье "Мелкое хулиганство".
Эдвард Бил в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток", — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Также суд арестовал друга пранкера Егора Ч., который также был в странной форме и катался на самокате вместе с Билом.
Ранее Life.ru писал, что Эдвард Бил организовал "самокатную патрульную службу" и вместе с другом катался по Москве в форме, похожей на полицейскую. На блогера пожаловались прохожие, до которых он начал докапываться.
Напомним, Бил стал известен широкой публике благодаря не только провокационным роликам, но и проблемам с законом. Так, 1 апреля 2021 года блогер выехал на своём "ауди" на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП. Среди пострадавших была сотрудница аппарата Госдумы, госпитализированная в тяжёлом состоянии. Позже Била приговорили к двум годам ограничения свободы и выплате компенсации. В 2022 году пранкер вышел на свободу и сразу заявил, что готов взяться за старое.