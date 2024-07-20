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20 июля, 11:51

Пранкера Эдварда Била арестовали на 13 суток за организацию "самокатного патруля"

Блогер Эдуард Биль (псевдоним — Эдвард Бил) в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогер Эдуард Биль (псевдоним — Эдвард Бил) в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток после езды на самокате в полицейской форме. Мещанский районный суд города Москвы признал его виновным по статье "Мелкое хулиганство".

Эдвард Бил в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток", — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Также суд арестовал друга пранкера Егора Ч., который также был в странной форме и катался на самокате вместе с Билом.

Ранее Life.ru писал, что Эдвард Бил организовал "самокатную патрульную службу" и вместе с другом катался по Москве в форме, похожей на полицейскую. На блогера пожаловались прохожие, до которых он начал докапываться.

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Напомним, Бил стал известен широкой публике благодаря не только провокационным роликам, но и проблемам с законом. Так, 1 апреля 2021 года блогер выехал на своём "ауди" на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП. Среди пострадавших была сотрудница аппарата Госдумы, госпитализированная в тяжёлом состоянии. Позже Била приговорили к двум годам ограничения свободы и выплате компенсации. В 2022 году пранкер вышел на свободу и сразу заявил, что готов взяться за старое.

Наталья Демьянова
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