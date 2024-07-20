Пранкера Эдварда Била арестовали на 13 суток за организацию "самокатного патруля"

Блогера Эдварда Била арестовали на 13 суток после езды на самокате в полицейской форме. Мещанский районный суд города Москвы признал его виновным по статье "Мелкое хулиганство".

Эдвард Бил в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

"Суд назначил административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток", — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Также суд арестовал друга пранкера Егора Ч., который также был в странной форме и катался на самокате вместе с Билом.