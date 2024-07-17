Полиция проверяет блогера Тамаева, который ездил за рулём после лишения прав
Асхаб Тамаев. Обложка © VK / Асхаб Тамаев
Полиция проверяет 23-летнего блогера Асхаба Тамаева, потому что он продолжил ездить за рулём после того, как его лишили прав. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, за рулём "мерседеса" он засветился в Грозном. "Чеченский Халк" спокойно рассекал по городу, а видео выложил в Сеть. Теперь ролик стал предметом проверки МВД, по результатам которой Асхаба могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на 30 тысяч рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, что Тамаева на месяц лишили водительских прав, так как после покупки нового Rolls Royce Cullinan он не поставил автомобиль на учёт в течение 10 дней и дважды попался инспекторам ДПС.
Напомним, что 23-летний Тамаев стал известен широкой аудитории, когда ударил подростка по лицу рядом с "Москвой-Сити": мальчишка "взбесил" блогера его же крылатой фразой. При этом 16-летний парень рассказал, что не ожидал от "чеченского Халка" такой реакции. Общественники из "Ветеранов России" обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность блогера. Позже "чеченский Халк" и подросток, которому он отвесил пощёчину, нелепо обменялись извинениями.