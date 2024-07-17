Полиция проверяет блогера Тамаева, который ездил за рулём после лишения прав

Полиция проверяет 23-летнего блогера Асхаба Тамаева, потому что он продолжил ездить за рулём после того, как его лишили прав. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, за рулём "мерседеса" он засветился в Грозном. "Чеченский Халк" спокойно рассекал по городу, а видео выложил в Сеть. Теперь ролик стал предметом проверки МВД, по результатам которой Асхаба могут арестовать на 15 суток или оштрафовать на 30 тысяч рублей.