Блогера Эдварда Била задержали в форме "самокатной патрульной службы"
В Москве задержали известного блогера Эдварда Била. Он катался по городу в форме "самокатной патрульной службы", сообщает SHOT.
Эдвард Бил в полицейской форме. Видео © SHOT
Блогера задержали на Неглинной улице накануне вечером. Там он катался на самокате в полицейской форме и донимал прохожих. Теперь ему грозит заключение на 15 суток по статье "Мелкое хулиганство". Вместе с Билом был задержан его друг — девятнадцатилетний Егор Ч. Он также ехал на самокате в форме.
Напомним, что 19 июля в Сети распространился видеоролик, на котором Бил "патрулирует улицы на наличие нарушителей самокатного движения". Правоохранители проверили видео и вменили ему незаконное ношение полицейской формы.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав