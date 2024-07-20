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20 июля, 08:40

Блогера Эдварда Била задержали в форме "самокатной патрульной службы"

В Москве задержали известного блогера Эдварда Била. Он катался по городу в форме "самокатной патрульной службы", сообщает SHOT.

Эдвард Бил в полицейской форме. Видео © SHOT

Блогера задержали на Неглинной улице накануне вечером. Там он катался на самокате в полицейской форме и донимал прохожих. Теперь ему грозит заключение на 15 суток по статье "Мелкое хулиганство". Вместе с Билом был задержан его друг — девятнадцатилетний Егор Ч. Он также ехал на самокате в форме.

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Напомним, что 19 июля в Сети распространился видеоролик, на котором Бил "патрулирует улицы на наличие нарушителей самокатного движения". Правоохранители проверили видео и вменили ему незаконное ношение полицейской формы.

Обложка ©

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Николай Рюмин
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