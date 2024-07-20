Блогера Эдварда Била задержали в форме "самокатной патрульной службы"

Блогера задержали на Неглинной улице накануне вечером. Там он катался на самокате в полицейской форме и донимал прохожих. Теперь ему грозит заключение на 15 суток по статье "Мелкое хулиганство". Вместе с Билом был задержан его друг — девятнадцатилетний Егор Ч. Он также ехал на самокате в форме.