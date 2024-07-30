Блогера Эдварда Била вновь арестовали за пранк с самокатом в полицейской форме
Блогер Эдвард Билл в суде в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Суд в Москве признал блогера Эдварда Била вновь привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Пранкеру назначили арест на срок 14 суток.
Блогер Эдвард Билл вновь привлечён к административной ответственности в суде в Москве. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Биль Эдуард Юрьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ, — говорится в сообщении.
Речь идёт о статье "Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка)". Столичный суд назначил блогеру наказание в виде административного ареста на срок 14 суток.
Напомним, Эдвард Бил организовал "самокатную патрульную службу" и вместе с товарищем начал приставать к владельцам такого вида транспорта. Розыгрыш блогер отыграл в форме, похожей на полицейскую. В конце концов на пранкера пожаловались, его задержали и приговорили к 13 суткам административного ареста.
Эдвард Бил стал известен широкой публике благодаря не только провокационным роликам, но и проблемам с законом. В частности, 1 апреля 2021 года блогер выехал на своём "ауди" на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП. Среди пострадавших была сотрудница аппарата Госдумы, госпитализированная в тяжёлом состоянии. Позднее блогера приговорили к двум годам ограничения свободы и выплате компенсации. В 2022 году Бил вышел на свободу и сразу заявил, что готов взяться за старое.